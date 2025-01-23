Министр финансов оценил затраты государства на индексацию пенсий и соцвыплат

Силуанов: на повышение пенсий дополнительно выделят 300 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Силуанова, средства выделят из бюджета Социального фонда и федерального бюджета
По словам Силуанова, средства выделят из бюджета Социального фонда и федерального бюджета Фото:

В России для увеличения размера пенсий и социальных выплат дополнительно выделят 300 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Общий объем дополнительных средств, которые необходимо направить на повышение пенсий, пособий и пенсий военных пенсионеров, поручение, которое вы дали вчера, составляет около 300 млрд рублей. Деньги будут определены за счет бюджета Социального фонда и за счет федерального бюджета, так что ресурсами решение обеспечено», — сказал Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Ранее по поручению Путина было решено проиндексировать пенсии. Всего с 1 февраля 2025 года произойдет увеличение более 40 различных социальных пособий на 9,5%.

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В России для увеличения размера пенсий и социальных выплат дополнительно выделят 300 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Общий объем дополнительных средств, которые необходимо направить на повышение пенсий, пособий и пенсий военных пенсионеров, поручение, которое вы дали вчера, составляет около 300 млрд рублей. Деньги будут определены за счет бюджета Социального фонда и за счет федерального бюджета, так что ресурсами решение обеспечено», — сказал Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее по поручению Путина было решено проиндексировать пенсии. Всего с 1 февраля 2025 года произойдет увеличение более 40 различных социальных пособий на 9,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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