Глава Минтруда заявил о массовой индексации пенсий в России

С 1 февраля 2025 года более 40 различных пособий и выплат будут проиндексированы на 9,5%. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
«С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат. Соответствующие постановления также подготовлены и внесены в правительство», — заявил Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством России, его слова передает ТАСС.
Подавать заявления на индексацию не нужно, она пройдет автоматически, подчеркнул глава Минтруда РФ. Средства будут зачислены Соцфондом с 3 по 25 февраля вместе с февральской пенсией. Новый размер страховых выплат по старости после индексации составит в среднем 24,9 тысяч рублей.
Такая допиндексация пенсий и соцвыплат потребует дополнительных 300 миллиардов рублей. Эти средства есть, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Соцфонда, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее Путин поручил помочь пожилым россиянам пройти период роста цен из-за инфляции. Так, по его поручению, пенсии с 1 января 2025 года были проиндексированы.
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