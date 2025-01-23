Командир спецназа «Ахмат» попал в госпиталь

Алаудинов пробыл девять дней в госпитале из-за болезни
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вышел на связь после девятидневного пребывания в госпитале. Он находился там в связи с болезнью.
«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней. Приболел. Только вот вышел, получается, с госпиталя», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале.
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