Командир спецназа «Ахмат» попал в госпиталь

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Алаудинов пробыл девять дней в госпитале из-за болезни
Алаудинов пробыл девять дней в госпитале из-за болезни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вышел на связь после девятидневного пребывания в госпитале. Он находился там в связи с болезнью.

«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней. Приболел. Только вот вышел, получается, с госпиталя», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале.

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вышел на связь после девятидневного пребывания в госпитале. Он находился там в связи с болезнью. «Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней. Приболел. Только вот вышел, получается, с госпиталя», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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