23 января 2025

Херш: Трамп погорячился с обещаниями закончить СВО в кратчайшие сроки

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Трамп преждевременно пообещал закончить конфликт на Украине, считает Херш
Трамп преждевременно пообещал закончить конфликт на Украине, считает Херш Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп в своих предвыборных обещаниях погорячился, говоря о быстром урегулировании украинского конфликта. С таким заявлением выступил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в Вашингтоне.

«Трамп осознал, что погорячился с заявлениями о скорой сделке по Украине... Трамп и его команда понимают, что поспешное соглашение может быть воспринято как слабость и спровоцировать усиление влияния Москвы», — говорится в материале Херша на его личном сайте.

По мнению президента США, снижение стоимости нефти может помочь в деэскалации украинского конфликта. Трамп сообщил на форуме «Давос», что хочет обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить цены на данный вид топлива.

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Президент США Дональд Трамп в своих предвыборных обещаниях погорячился, говоря о быстром урегулировании украинского конфликта. С таким заявлением выступил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в Вашингтоне. «Трамп осознал, что погорячился с заявлениями о скорой сделке по Украине... Трамп и его команда понимают, что поспешное соглашение может быть воспринято как слабость и спровоцировать усиление влияния Москвы», — говорится в материале Херша на его личном сайте. По мнению президента США, снижение стоимости нефти может помочь в деэскалации украинского конфликта. Трамп сообщил на форуме «Давос», что хочет обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить цены на данный вид топлива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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