Херш: Трамп погорячился с обещаниями закончить СВО в кратчайшие сроки

Президент США Дональд Трамп в своих предвыборных обещаниях погорячился, говоря о быстром урегулировании украинского конфликта. С таким заявлением выступил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в Вашингтоне.
«Трамп осознал, что погорячился с заявлениями о скорой сделке по Украине... Трамп и его команда понимают, что поспешное соглашение может быть воспринято как слабость и спровоцировать усиление влияния Москвы», — говорится в материале Херша на его личном сайте.
По мнению президента США, снижение стоимости нефти может помочь в деэскалации украинского конфликта. Трамп сообщил на форуме «Давос», что хочет обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить цены на данный вид топлива.
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