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23:58
Пермякам предрекли замедление роста зарплат
23:51
Политолог объяснила, есть ли в окружении Трампа «ястребы войны»
23:48
Политолог Федосова: европейские лидеры Трампа не интересуют
Трамп вынужден будет пойти на уступки Путину
23:44
Американист: Трамп понимает, что в Киеве не с кем говорить
23:41
Почему Трамп хочет говорить с Путиным
23:29
В Екатеринбурге из-за морозов закрыли главный каток
«Пытается взять русских на понт?»: в России отреагировали на угрозы Трампа
23:20
В ЯНАО ограничили движение на еще нескольких участках трасс
23:19
Экономист раскрыл, какие продукты подорожают в России
22:57
Челябинский эколог Безруков предложил поменять анализ погоды для отмены занятий
Трамп пообещал России новые санкции: главное об СВО за 22 января
22:55
Непогода и сильный ветер оставили курганцев без света
22:52
CNN: США отправляет тысячи военных для защиты своей границы
22:47
Зеленский испугался, что США и ЕС решат судьбу Украины без Киева
Трамп напрямую обратился к россиянам по поводу Украины: два сценария завершения СВО
22:46
Times: Запад будет готов к новому конфликту с РФ после мира на Украине
22:44
Владелец «Жизньмарта» продал дом, чтобы рассчитаться с партнером по бизнесу
22:35
Как поздравить с днем студента: лучшие креативные идеи в стихах и прозе
У Блиновской вскрылся новый долг: как «королева марафона» задолжала банку полмиллиарда
22:28
Снегопад парализовал движение на трассах ХМАО
22:19
На трассе Курган-Челябинск сгорела фура. Видео
22:06
Александр Петров вышел в свет с беременной женой
В России подорожали некоторые лекарства и продукты: отчет цен от Росстата. Инфографика
22:00
FT: Иран планирует вывезти из Китая 1000 тонн компонентов для боевых ракет
1
22:00
Анастасии Решетовой — 29: разрыв с Тимати, смена религии и скандал из-за развода Алсу
21:58
Ольге Шелест 48 лет: как живет эмигрировавшая в США звезда российского ТВ
1
«Я когда смотрю на волонтеров, нервничать начинаю»: как в Крыму ловят мазут
21:55
Путин помог тем, кто больше всех пострадал из-за повышения цен
2
21:49
Прикинувшийся мэр, уволенный чиновник и сублимированная оленина: главные события на Ямале за 22 января
21:49
Новый фильм с Юрой Борисовым покажут в кинотеатрах
Российская журналистка Несоевая годами выдумывала истории о проблемах СВО: что известно о скандале
21:45
Оппозиционера-оленевода из ЯНАО наградили бесплатным пиаром за счет оппонента. Скрин
21:44
URA.RU узнало о «конкуренции» Анапы и Крыма в отчистке берега от мазута
21:33
В прокуратуре ополчились на спикера думы Екатеринбурга
1
Почему в России не хватает молока
21:26
Челябинский «Трактор» проиграл «Сибири» впервые за 12 матчей КХЛ
1
21:26
Тюменские таксисты хотят, чтобы стоимость поездок в морозы была выше
2
21:24
У курсанта в руках взорвалась американская мина во Владивостоке
4
Россиянки боятся рожать больше одного ребенка из-за бедности
21:23
Выросло число погибших при пожаре в турецком отеле
21:23
«Автомобилист» вырвал у «Авангарда» седьмую победу подряд в КХЛ. Фото
21:15
В Ноябрьске жители обратили внимание на искры в городе. Видео
100 дней до конца конфликта на Украине: главное о важном поручении Трампа своему спецпосланнику
21:07
Провокаторы пытались сорвать туристический сезон в Ялте из-за мазута
4
21:05
В Кургане продлен срок конкурса на должность мэра и выросли штрафы в автобусах
21:04
Ямальский мэр прикинулся обывателем, чтобы проверить работу коммунальщиков. Видео
Как живет самая дерзкая «Ранетка» Лера Козлова: разругалась с коллегами из-за СВО, крутила роман с продюсером
21:03
Трамп призвал Россию прекратить СВО, пригрозив новыми санкциями
15
21:01
Трамп признался в любви к россиянам
5
21:00
Мемкоины: пропущенный шанс стать миллионером или очередная игрушка богачей?
Что не так с убийством Лермонтова: почему Госдума заинтересовалась смертью поэта спустя почти два века
20:49
Ректор УрФУ Кокшаров: «голые» гуманитарии и технари больше не нужны работодателю
2
20:48
Турагент предупредила пермяков о подорожании путевок в Турцию
20:47
Самолет из Минеральных Вод в Пермь вернули на стоянку из-за неисправности
В новых регионах снизятся цены на товары
20:46
Прокуратура Челябинска контролирует устранение аварии с водоснабжением на ЧМЗ
20:45
Почти все районы Челябинской области согласились на преобразование в округа
20:44
В Петербурге задержали депутата, который находился в федеральном розыске
1
Жертвами пожара на популярном курорте в Турции стали десятки туристов: кто виноват. Фоторепортаж
20:36
День мудрости и удачи: что принесет зеркальная дата 25 января 2025
1
20:35
В Лабытнанги взяточник пытался скрыть махинации с документами
20:35
Эрдоган расплакался на похоронах семьи, погибшей при пожаре в отеле. Видео
Как с разбитого танкера в Черном море откачивают мазут
20:30
В центре Тюмени под КРТ попало недостроенное общежитие
20:20
Счетная палата ХМАО начала аудит скандальных строек Нижневартовска
1
20:18
Челябинская ГАИ выступила с предупреждением из-за 30-градусных морозов
1
ВС РФ продвигаются под Красноармейском, Киев начал репрессии в ВСУ: карта СВО на 22 января
20:16
Utair массово задерживает рейсы из Екатеринбурга. Скрин
20:14
Пермская теплоходная компания купила шестое судно
20:08
Челябинский камерный театр подарил гуся актрисе Талызиной к ее 90-летию. Фото
Трамп назвал условие, при котором продолжит политику Байдена по Украине: главные заявления президента США
20:02
В Тюмени сетевиков и УК наказали за постоянные отключения света
20:01
На Украине отвели для ВСУ 100 дней до обрушения фронта
1
20:01
КП: молодая жена Петросяна уехала из России после скандала
3
20:00
В ХМАО после морозов грядет потепление
20:00
Губернатор Шумков выступил с обращением к курганцам из-за морозов
3
19:59
Депутат думы Тюмени Коновалов сравнил созывы парламента с сериалом
19:55
Чиновник, уволенный губернатором Ямала, стал министром в Запорожье
1
19:53
У Блиновской найден новый крупный долг
1
19:44
Нефтяной миллиардер из ХМАО объяснил создание нового бизнеса
19:40
Путин поручил выходить на умеренную инфляцию
2
19:31
Как продлить жизнь собаки: 6 пород-долгожителей и секреты долголетия
1
19:30
В России дополнительно проиндексируют пенсии некоторых граждан
8
19:30
Путин пообещал индексацию пенсий и некоторых пособий
19:30
Курганцев возмутила очередь в госпиталь на операцию, которую ждать больше года
15
19:30
Тюменский таксист запер отца с двумя детьми в машине и вымогал деньги за испорченный салон
3
19:22
В Пермском крае стали реже заключать брак и заводить детей
2
19:20
Путин: 2024 год стал успешным для экономики России
19:19
Путин сообщил о приемлемом уровне дефицита бюджета РФ
19:16
Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки в пик морозов. Карта
19:15
«Столото» ищет в ХМАО победителей лотерей, не забравших свои миллионы рублей
2
19:14
VK Tech создал облачную платформу для информации государственного уровня
1
19:10
В ЯНАО обсудили стратегию развития образования до 2040 года
1
19:10
Троих челябинцев задержали после пропажи денег у курганского пенсионера. Фото
3
19:08
Захарова увидела иронию в запрете символики ЛГБТ* в посольствах США
19:08
Депутатам отказали в празднике на юбилей тюменской думы
1
19:07
Израиль разрешил туристам из РФ оплачивать российскими картами одну услугу
1
19:03
Челябинск встал в восьмибалльные пробки. Скрин
18:58
В ЯНАО открыли стоматологию без боли
3
18:56
Из танкера «Волгонефть-239» откачали половину объема мазута
18:56
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты
4
18:54
Вдова погибшего на СВО тюменца хочет отобрать у его сына половину гробовых
18:52
В Екатеринбурге из-за мороза взлетели цены на такси. Скрин
1
18:51
Politico: Германия просит ЕС ограничит российским дипломатам доступ в Европу
18:50
Пермский стрелок на СВО броском гранаты уничтожил позицию ВСУ и спас двух раненых бойцов
18:42
В Тюмени назвали «золотой» продукт, сильнее всего подорожавший за год
2
18:38
На северо-западе Челябинска началось строительство нового ЖК
1
18:36
Какую подработку выбирали себе жители Ямала в 2024 году
18:36
Власти ХМАО раскрыли чем занимаются школьники во время актировок
2
18:36
В курганской ЛДПР разгорелся скандал: партийцы просят Слуцкого сменить руководство
19
18:35
Пермяки схитрили, чтобы за бесценок выкупить землю у мэрии
18:35
Огнеметная система с челябинским двигателем нанесла термобарические удары по ВСУ. Видео
1
18:34
На программу Юлии Высоцкой подали в суд
5
18:30
В ХМАО образовалась огромная пробка на трассе из-за метели
1
18:28
Украинские соцсети обвинили РФ в манипуляции детьми через ТВ-программы
18:24
В Челябинске затопило роддом
18:22
Банк отобрал у свердловского бойца все деньги, заработанные на СВО
41
18:19
Жители курганского поселка, где отопление подорожало на 50%, жалуются прокурору
12
18:17
Сутенер-рецидивист сбежал от свердловского суда на СВО
18:16
Губернатор Моор: зимники в Тобольском районе обустроят за пять дней
18:16
В Перми начали судить экс-полицейского, «сливавшего» данные об умерших ритуальщикам
1
18:15
Вторичное жилье в Екатеринбурге рекордно подорожало. Скрин
2
18:14
Врач рассказала о последствиях высокого уровня холестерина
4
18:14
Дегустация сидра и бесплатная тусовка в клубе: куда отправиться в День студента в Екатеринбурге
18:13
Клан свердловских коммунальщиков, работавших в ХМАО, проверяет прокуратура. Инсайд
2
18:13
Зеленский закатил истерику из-за четырех стран, нежелающих видеть Украину в НАТО
18:11
Мэрия Челябинска проиграла суд комбинату олигарха Зюзина
18:06
Mash: осужденный Игорь Стрелков просится на свободу
5
18:04
Жителей ХМАО шокировал вид крещенской воды. Фото
1
18:03
Челябинский губернатор назначил ответственного за вывоз мусора
18:03
Больше 100 кг красной икры украли у молодой предпринимательницы в Челябинске. Видео
18:03
Обожжет холодом: на регионы надвигаются трескучие морозы в конце января
3
18:03
«Дочка» «Газпрома» в ХМАО избавляется от спорткомплексов в арктической зоне. Фото
2
18:02
Звезда сериала «Слово пацана» устроил рейд по ночным заведениям Тюмени. Фото
1
17:58
«Человек-оркестр»: что известно об умершем легендарном декане УрФУ
17:55
В России вводят тарифные льготы после рекордного подорожания картошки
1
17:49
В ХМАО беспилотники будут чистить улицы от снега
3
17:48
Весна, Август и Береза: какими необычными именами тюменцы называли детей
17:43
Бывшего знатока «Что?Где?Когда?» Аскерова* внесли в список экстремистов
3
17:41
Baza: в Москве задержан школьник, отказавшийся «стучать» на друга-поджигателя
7
17:39
Зеленский впервые рассказал о срыве стамбульских переговоров
17:39
Помогает ли витамин С от простуд и почему может вызвать рак — отвечает врач
2
17:38
Суд в ЯНАО отправил в колонию киллера и заказчиц, хотевших отравить родственника
17:35
Российские бойцы довели ВСУ до психоза в Курской области
17:34
В ЯНАО перекрыты некоторые участки трасс из-за непогоды
17:32
Нефтяники испытали бездорожьем курганский вездеход
17:29
Волонтер из Тюмени помогла спасать птиц после разлива мазута в Черном море
17:28
Губернатор поручил начать подготовку к паводку в Челябинской области. Видео
17:28
«Боимся выходить из дома»: как цыганский поселок Екатеринбурга переживает вспышку опасной болезни
2
17:24
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар
17:24
Экс-сотрудник свердловского ГУФСИН погиб в зоне СВО
1
17:21
В Перми временно перекроют движение по улице Мира
17:21
У Молдавии не хватило денег на поездку на «Евровидение» в 2025 году
3
17:19
Саперы из зоны СВО просят выпустить тюменского бизнесмена Роженцева из СИЗО. Видео
1
17:15
Курганская больница получила новое оборудование для лечения последствий инсульта. Фото
2
17:13
В Москве идет зимнее нашествие клещей
1
17:13
В Златоусте родители просят сохранить горнолыжную трассу спортшколы
1
17:11
«От небытия до спикера»: экс-глава думы Тюмени Заболотный поддел преемницу
17:10
Курганцы скупили почти все билеты на концерт Лепса, несмотря на цены
8
17:05
В Нижневартовске появится новая ледовая арена
1
17:05
«Правая рука» тобольских мэров получила новую должность
17:00
Осужденного курганского спикера Воинкова оставили в должности. Инсайд
6
16:55
Джаред Лето спровоцировал слухи о романе с россиянкой
16:53
Ямал отчитался о перевозках более двух миллионов пассажиров
16:52
Слуцкий назвал перебором начинать все заседания Госдумы с гимна РФ
7
16:49
Минск обвинил Европарламент в грубом вмешательстве в выборы Беларуси
2
16:42
В Тюмени продают квартиру без ремонта за 133 миллиона рублей
1
16:40
Сотрудникам магнитогорской обувной фабрики «Унтоваленки» предложили новую работу
3
16:38
Экс-партнер Сердюка написал заявление из-за пропажи 117 миллионов рублей
7
16:38
ФСБ задержала в Кургане торговца с крупной партией табака. Фото
2
16:38
Текслер представил челябинским мэрам новых министров
16:35
В Перми открылся клуб, названный в честь самой известной милфы мира
16:32
Пермский завод расширяет производство
16:30
Неизвестные в камуфляже устроили стрельбу на кладбище «Вагнера» в Иркутской области
2
16:29
Депутат Рады Безуглая: Сырский получает премии до 20 млн гривен
5
16:28
Рябков: Россия готовится к переговорам с Трампом
5
16:26
В Первоуральске неадекват сжег сожительницу. Фото
1
16:22
В ЯНАО выпустили уникальный разговорник. Фото
16:22
Премьеру про нетипичную «Снегурочку» готовят в Екатеринбурге. Фото
1
16:19
Зеленский призвал Алиева «давить на Россию» по катастрофе в Актау
10
16:18
Стилист оценила наряды гостей скандального бала в Сургуте, которых сравнили с «шальными императрицами». Фото
2
16:17
Экспорт газа принес бюджету Ямала 50 млрд рублей
16:15
В ХМАО Utair запустит рейсы на популярный российский курорт
16:12
Недешево и сердито: от каких самых дорогих домов избавляются тюменцы. Фото
16:10
Глава Финляндии: конфликт на Украине будет урегулирован в течение шести месяцев
5
16:06
Челябинца осудили за кражу священного писания
2
16:02
Пермский минздрав не смог вернуть деньги, которые выплатил выпускнице медвуза
3
16:00
В элитном поселке у челябинского озера жители переплачивали за канализацию
15:55
Города без зелени и угрозы половодий: ученые объяснили опасность теплых зим
1
15:53
Лавров озвучил требование по урегулированию конфликта на Украине
4
15:50
Пятеро хулиганов избили шедшего на работу пермяка, приняв его за наркомана
1
15:48
Тюменцы месяцами не могут попасть на прием к врачам
6
15:47
Бутлегеры наживаются на тюменских алкоголиках
1
15:46
Заключенным хотят разрешить заводить питомцев
6
15:45
VIP-трансфер и элитный отель: как жена Зеленского шиковала на курорте в Швейцарии
10
15:45
Жога приехал в патриотический центр, за которым присматривает советник Куйвашева. Фото
5
15:45
«То мусор в нашу мусорку таскают, то вытяжки шумят»: отзывы курганцев о новом баре «Собрание»
4
15:44
Полиция ХМАО наказала хулиганов, которые устроили дрифт в городе. Видео
15:41
Двое жителей Курганской области погибли в пожарах за одну ночь. Фото
1
15:40
Мэры Губкинского и Приуральского района ЯНАО сдали оружие в пользу бойцов СВО
2
15:40
В ЯНАО машина медпомощи застряла в снегу. Видео
1
15:40
Сотрудник банка, укравший 180 млн из ячейки в Москве, оказался свердловчанином. Фото
3
15:37
Челябинцы назвали, что помогало им экономить в студенческие годы
1
15:37
Метель парализовала работу аэропорта Ноябрьска
15:31
Тюменцам предсказали ледяную ночь
15:30
Ростовчанина осудили за ДТП, в котором погибли стрелки из Челябинска
15:29
Оклады пермских пожарных увеличились на 80%
15:28
Разговор гаджетов с ChatGPT о порабощении мира оказался фейком
15:26
В России расширяют срок действия результатов ЕГЭ для части абитуриентов
15:26
Появились подробности смерти годовалого малыша на приеме остеопата
2
15:26
Киев перестал видеть смысл в ударах БПЛА по регионам России
1
15:23
В ХМАО упала добыча нефти и газа
1
15:23
В Тюмени сняли свою версию фильма «Субстанция» с прорубью. Видео
15:22
Бывший пермский атаман занялся бизнесом
15:17
В Челябинской области появится новый оператор связи
5
15:15
Один из крупнейших ТЦ Екатеринбурга вводит платную парковку
2
15:14
Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги поездки в Лабытнанги и Харп
1
15:14
Жителей нескольких тюменских сел и деревень оставили без лекарств
1
15:13
Новая общественная организация будет работать с молодежью в Новом Уренгое
15:12
Самый богатый депутат Сургута отчитал сына за шапку. Видео
15:12
В ХМАО продают трехэтажный гараж с баней за 5,5 миллионов рублей. Фото
15:12
Госдума одобрила запрет продажи детям зажигалок
1
15:08
На СВО погиб сотрудник Тюменской областной думы
2
15:04
В ЯНАО научились производить сублимированные продукты из оленины
15:02
Экс-тренер курганского ХК «Зауралье» Звягин возглавит московский клуб. Инсайд
14:57
Жители ХМАО начали болеть метапневмовирусом
14:56
Шадринцы остались без электричества из-за пожара в подъезде и долгого ремонта. Фото
14:53
Бывший замглавы МЧС пойдет под суд за крупное мошенничество
1
14:49
Skillbox Holding перенес свои активы в Россию
14:49
Свердловчанам стало проще получить удостоверение ветерана боевых действий
1
14:45
Водителей с закрытыми номерами в Перми оштрафовали более чем на миллион рублей
2
14:44
Служба реабилитации на дому для тяжелобольных детей появится в Перми
14:43
Челябинцы стали на 25% чаще покупать новые автомобили. Скрин
14:41
В Челябинске, Екатеринбурге и Кургане заблокировали почти 200 страниц сайтов
3
14:41
За рулем автобуса в Челябинской области выявили пьяного водителя. Видео
1
14:40
Пенсионерам напомнили о возможности получить материальную помощь на ремонт
1
14:40
На фестивале «Зимнее солнце Аркаима» для челябинцев проведут мастер-классы, экскурсии и концерты. Афиша
14:37
Пожарный кот-прапорщик Толик выдвинут на премию «Мой ласковый и нужный зверь»
1
14:29
Стало известно, сколько Иван Ургант просит за выступления в России
15
14:27
ВС РФ освободили Западное в Харьковской области
14:27
У тюменцев стали реже находить опасное для жизни заболевание
14:26
В Екатеринбурге начали судить депутата
6
14:26
В Кургане под угрозой срыва третий конкурс на пост мэра
8
14:25
Свердловчанин отсудил у турфирмы 150 тысяч за сорвавшуюся поездку
1
14:21
Назначен генеральный прокурор России
6
14:20
Исполнителю покушения на Прилепина дали пожизненный срок
1
14:20
Цены на молоко в Свердловской области продолжат расти
10
14:19
Количество заявок на дополнительный набор «Времени героев» превысило 20 тысяч
4
14:19
На участке трассы ЯНАО введено ограничение движения
14:17
Кому друг, а кому — враг: врач-диетолог рассказал о пользе, вреде и применении меда
14:17
Тетрапак в грохотки для яиц начнут перерабатывать в Челябинске. Фото
14:15
Полиция поймала в аэропорту пьяного пермяка, который ждал рейс в Хабаровск
14:11
Наемника ВСУ из Колумбии отправили под арест
14:10
В Тюмени планируют продолжить строительство высотки у ЦУМа
1
14:09
Два трупа за две недели: в Магнитогорске при падении с высоты погиб подросток
4
14:08
Полнолуние 12 февраля 2025 года: что можно и нельзя делать в этот день
1
14:06
Гагин: командование ВСУ покинуло Красноармейск
14:02
Стало известно, где будут продавать разовые билеты на транспорт в Перми
6
14:01
Пермские медики спасли мальчика, получившего серьезные травмы во время катания на тюбинге
13:59
Психолог на примере Нюши рассказала, как справиться с изменами в семье
2
13:58
Евросоюз не смог согласовать газовые санкции против России
13:56
«Автостат»: авторынок России стал четвертым в Европе по продажам
1
13:55
Смертельное ДТП с троллейбусом в Челябинске переросло в уголовное дело
1
13:53
Для курганских застройщиков масштабируют рынок КРТ в Шадринске. Скрин
14
13:50
Умер первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо
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