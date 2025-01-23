Трамп нашел нестандартное решение для завершения конфликта на Украине

Снижение стоимости нефти должно помочь в деэскалации украинского кризиса. С таким мнением выступил президент США Дональд Трамп на форуме «Давос».
«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти... Если бы цена снизилась, конфликт России и Украины немедленно бы закончилась», — сказал Трамп. По его словам, это необходимо было сделать уже давно.
Ранее Трамп призвал РФ срочно прекратить продолжающуюся спецоперацию. В противном случае, как он отметил, США введут новые санкции против России. В Кремле выпад в российскую сторону не оценили, обозначив, что такая риторика уже стала классической для Трампа.
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