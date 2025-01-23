Трамп нашел нестандартное решение для завершения конфликта на Украине

Трамп: снижение цен на нефть закончит спецоперацию на Украине
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Трамп считает, что снижение цен на нефть поспособствует урегулированию конфликта на Украине
Трамп считает, что снижение цен на нефть поспособствует урегулированию конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Снижение стоимости нефти должно помочь в деэскалации украинского кризиса. С таким мнением выступил президент США Дональд Трамп на форуме «Давос». 

«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти... Если бы цена снизилась, конфликт России и Украины немедленно бы закончилась», — сказал Трамп. По его словам, это необходимо было сделать уже давно. 

Ранее Трамп призвал РФ срочно прекратить продолжающуюся спецоперацию. В противном случае, как он отметил, США введут новые санкции против России. В Кремле выпад в российскую сторону не оценили, обозначив, что такая риторика уже стала классической для Трампа.

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Снижение стоимости нефти должно помочь в деэскалации украинского кризиса. С таким мнением выступил президент США Дональд Трамп на форуме «Давос».  «Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти... Если бы цена снизилась, конфликт России и Украины немедленно бы закончилась», — сказал Трамп. По его словам, это необходимо было сделать уже давно.  Ранее Трамп призвал РФ срочно прекратить продолжающуюся спецоперацию. В противном случае, как он отметил, США введут новые санкции против России. В Кремле выпад в российскую сторону не оценили, обозначив, что такая риторика уже стала классической для Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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