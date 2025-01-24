Виновный в начале СВО и сильнейшие санкции против России: о чем рассказал Трамп в интервью

Президент США Дональд Трамп дал интервью Fox News. В ходе разговора он пояснил, почему не удалось изначально достигнуть переговоров между Россией и Украиной, отметив, что именно украинский лидер Владимир Зеленский помешал дипломатическому процессу и в целом спровоцировал СВО. Однако он добавил, что намерен ввести санкции против РФ, если по итогу не получится завершить конфликт на Украине миром. О чем еще сказал Трамп — в материале URA.RU.
Весомая роль Зеленского и угрозы Трампа
Дональд Трамп критически высказался о роли Владимира Зеленского в развитии конфликта на Украине. По его словам, тот не должен был допускать начала российской спецоперации.
"С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", — сказал Трамп в разговоре с журналистами.
Кроме того, Зеленский сейчас выступает против урегулирования конфликта. По мнению лидера США, тот именно сам захотел воевать.
Трамп также подчеркнул военное превосходство России над Украиной и выразил готовность применить «сильнейшие санкции» и пошлины против России, если конфликт не будет разрешен немедленно. При этом американский лидер заявил, что не хотел бы этого делать, потому что он «любит русских людей».
США и мировая торговля
Во время интервью Трамп также высказал несколько ключевых тезисов, связанных с мировой экономикой и ролью США в ней. Он уверен, что Штаты обладают потенциалом поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет.
Трамп также выразил уверенность в своей способности договориться с главой КНР Си Цзиньпином о более честной торговле между США и Китаем. Еще он считает, что мог бы достичь соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. Кроме того, он пообещал связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в течение своего нового президентского срока, хотя конкретные сроки возможных контактов не были уточнены.
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