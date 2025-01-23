В суд ХМАО не пришла обвиняемая в доведении медсестры до самоубийства

В суд Сургута (ХМАО) не явилась Ольга Матвийчук, бывшая старшая медсестра, которая обвиняется в доведении до самоубийства своей коллеги. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«В судебное заседание не явилась подсудимая [Ольга Матвийчук] в связи с болезнью», — сообщил помощник судьи. Заседание было решено перенести на февраль.
Ранее агентство писало, что суд Сургута оправдал старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства подчиненную Аяжан Ташмагамбетову. Однако позднее суд отменил оправдательный вердикт и вернул дело на пересмотр.
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