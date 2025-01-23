23 января 2025

В суд ХМАО не пришла обвиняемая в доведении медсестры до самоубийства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд перенесен на февраль из-за неявки подсудимой
Суд перенесен на февраль из-за неявки подсудимой Фото:

В суд Сургута (ХМАО) не явилась Ольга Матвийчук, бывшая старшая медсестра, которая обвиняется в доведении до самоубийства своей коллеги. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

«В судебное заседание не явилась подсудимая [Ольга Матвийчук] в связи с болезнью», — сообщил помощник судьи. Заседание было решено перенести на февраль.

Ранее агентство писало, что суд Сургута оправдал старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства подчиненную Аяжан Ташмагамбетову. Однако позднее суд отменил оправдательный вердикт и вернул дело на пересмотр.

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В суд Сургута (ХМАО) не явилась Ольга Матвийчук, бывшая старшая медсестра, которая обвиняется в доведении до самоубийства своей коллеги. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «В судебное заседание не явилась подсудимая [Ольга Матвийчук] в связи с болезнью», — сообщил помощник судьи. Заседание было решено перенести на февраль. Ранее агентство писало, что суд Сургута оправдал старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства подчиненную Аяжан Ташмагамбетову. Однако позднее суд отменил оправдательный вердикт и вернул дело на пересмотр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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