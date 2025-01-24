Полиция Пермского края ликвидировала нарколабораторию, которая производила мефедрон. Ее организовал житель Свердловской области, сообщает в своем telegram-канале силовое ведомство.
«Был задержан житель Свердловской области, который подозревается в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции выяснили, что подготовленный к сбыту злоумышленником наркотик был произведен в лаборатории, которая располагалась в небольшой деревне неподалеку от города Березники», — говорится в сообщении.
Известно, что житель свердловской области занимался оборудованием тайников с нелегальным товаром. При нем обнаружили почти 12 килограммов зелья. В самой лаборатории задержаны два жителя Подмосковья, которые занимались производством наркотика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.