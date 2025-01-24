Житель Свердловской области организовал в Пермском крае нарколабораторию. Видео

Полиция Пермского края раскрыла лабораторию по производству мефедрона
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Изготовлением наркотика занимались два жителя Подмосковья
Изготовлением наркотика занимались два жителя Подмосковья Фото:

Полиция Пермского края ликвидировала нарколабораторию, которая производила мефедрон. Ее организовал житель Свердловской области, сообщает в своем telegram-канале силовое ведомство.

«Был задержан житель Свердловской области, который подозревается в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции выяснили, что подготовленный к сбыту злоумышленником наркотик был произведен в лаборатории, которая располагалась в небольшой деревне неподалеку от города Березники», — говорится в сообщении.

Известно, что житель свердловской области занимался оборудованием тайников с нелегальным товаром. При нем обнаружили почти 12 килограммов зелья. В самой лаборатории задержаны два жителя Подмосковья, которые занимались производством наркотика.

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Полиция Пермского края ликвидировала нарколабораторию, которая производила мефедрон. Ее организовал житель Свердловской области, сообщает в своем telegram-канале силовое ведомство. «Был задержан житель Свердловской области, который подозревается в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции выяснили, что подготовленный к сбыту злоумышленником наркотик был произведен в лаборатории, которая располагалась в небольшой деревне неподалеку от города Березники», — говорится в сообщении. Известно, что житель свердловской области занимался оборудованием тайников с нелегальным товаром. При нем обнаружили почти 12 килограммов зелья. В самой лаборатории задержаны два жителя Подмосковья, которые занимались производством наркотика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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