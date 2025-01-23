Николай Смирнов ушел в отставку 13 января
новость из сюжетаЗадержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов
Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, о задержании которого URA.RU сообщило утром 24 января, привезли в Ленинский суд Екатеринбурга. Там ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.
По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда.
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