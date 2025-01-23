Политика Власть Экс-министра Смирнова привезли в Ленинский суд Екатеринбурга. Фото 24 января 2025 в 14:06 Размер текста - 17 + Николай Смирнов ушел в отставку 13 января Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, о задержании которого URA.RU сообщило утром 24 января, привезли в Ленинский суд Екатеринбурга. Там ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, о задержании которого URA.RU сообщило утром 24 января, привезли в Ленинский суд Екатеринбурга. Там ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям