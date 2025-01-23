23 января 2025

Экс-министра Смирнова привезли в Ленинский суд Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, смирнов николай
Николай Смирнов ушел в отставку 13 января Фото:
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Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, о задержании которого URA.RU сообщило утром 24 января, привезли в Ленинский суд Екатеринбурга. Там ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда.

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Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, о задержании которого URA.RU сообщило утром 24 января, привезли в Ленинский суд Екатеринбурга. Там ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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