23 января 2025

Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в ОНФ по вопросам ЖКХ в Свердловской области., смирнов николай, за россию
Николай Смирнов покинул пост министра 13 января Фото:
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Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Появилась информация о задержании экс-главы министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. По неофициальным данным, ему могли предъявить обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили два источника — в силовой среде и областных структурах власти.

«Следственно-оперативные мероприятия проходили накануне», — уточнил первый источник. Второй слышал, что следствие в ближайшее время будет настаивать на аресте Смирнова. URA.RU обратилось за комментарием в силовые структуры. Ответы ожидаются. Сам Смирнов недоступен для комментариев с утра 23 января.

Пост министра энергетики и ЖКХ он покинул 13 января. За несколько дней до этого у Смирнова был разговор с губернатором Евгением Куйвашевым, об этом он сам рассказывал URA.RU в своем первом интервью после отставки.

Свой уход Смирнов не связывал с уголовным делом в отношении его заместителя Андрея Кислицына. Тот был задержан в марте 2024-го по делу о коррупции. «Естественно, мне задавали вопросы о нем — что, где и как. Руководитель ведь несет ответственность за своих подчиненных. По мне вопросов не задавали. Это было через месяц после задержания [Кислицына]. Больше общения не было», — говорил Смирнов.

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Появилась информация о задержании экс-главы министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. По неофициальным данным, ему могли предъявить обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили два источника — в силовой среде и областных структурах власти. «Следственно-оперативные мероприятия проходили накануне», — уточнил первый источник. Второй слышал, что следствие в ближайшее время будет настаивать на аресте Смирнова. URA.RU обратилось за комментарием в силовые структуры. Ответы ожидаются. Сам Смирнов недоступен для комментариев с утра 23 января. Пост министра энергетики и ЖКХ он покинул 13 января. За несколько дней до этого у Смирнова был разговор с губернатором Евгением Куйвашевым, об этом он сам рассказывал URA.RU в своем первом интервью после отставки. Свой уход Смирнов не связывал с уголовным делом в отношении его заместителя Андрея Кислицына. Тот был задержан в марте 2024-го по делу о коррупции. «Естественно, мне задавали вопросы о нем — что, где и как. Руководитель ведь несет ответственность за своих подчиненных. По мне вопросов не задавали. Это было через месяц после задержания [Кислицына]. Больше общения не было», — говорил Смирнов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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