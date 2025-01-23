Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

24 января 2025 в 10:37 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов покинул пост министра 13 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Появилась информация о задержании экс-главы министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. По неофициальным данным, ему могли предъявить обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили два источника — в силовой среде и областных структурах власти. «Следственно-оперативные мероприятия проходили накануне», — уточнил первый источник. Второй слышал, что следствие в ближайшее время будет настаивать на аресте Смирнова. URA.RU обратилось за комментарием в силовые структуры. Ответы ожидаются. Сам Смирнов недоступен для комментариев с утра 23 января. Пост министра энергетики и ЖКХ он покинул 13 января. За несколько дней до этого у Смирнова был разговор с губернатором Евгением Куйвашевым, об этом он сам рассказывал URA.RU в своем первом интервью после отставки. Свой уход Смирнов не связывал с уголовным делом в отношении его заместителя Андрея Кислицына. Тот был задержан в марте 2024-го по делу о коррупции. «Естественно, мне задавали вопросы о нем — что, где и как. Руководитель ведь несет ответственность за своих подчиненных. По мне вопросов не задавали. Это было через месяц после задержания [Кислицына]. Больше общения не было», — говорил Смирнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилась информация о задержании экс-главы министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. По неофициальным данным, ему могли предъявить обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили два источника — в силовой среде и областных структурах власти. «Следственно-оперативные мероприятия проходили накануне», — уточнил первый источник. Второй слышал, что следствие в ближайшее время будет настаивать на аресте Смирнова. URA.RU обратилось за комментарием в силовые структуры. Ответы ожидаются. Сам Смирнов недоступен для комментариев с утра 23 января. Пост министра энергетики и ЖКХ он покинул 13 января. За несколько дней до этого у Смирнова был разговор с губернатором Евгением Куйвашевым, об этом он сам рассказывал URA.RU в своем первом интервью после отставки. Свой уход Смирнов не связывал с уголовным делом в отношении его заместителя Андрея Кислицына. Тот был задержан в марте 2024-го по делу о коррупции. «Естественно, мне задавали вопросы о нем — что, где и как. Руководитель ведь несет ответственность за своих подчиненных. По мне вопросов не задавали. Это было через месяц после задержания [Кислицына]. Больше общения не было», — говорил Смирнов.