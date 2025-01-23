23 января 2025

«Росатом» создаст в Соликамске новое металлургическое производство

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Ивестпроект создаст новые рабочие места в Пермском крае
Ивестпроект создаст новые рабочие места в Пермском крае Фото:

Госкорпорация «Росатом» приступает к реализации нового инвестпроекта в Соликамске Пермского края. Новый металлургический комплекс поможет обеспечить высокотехнологичную промышленность России редкоземельными металлами, сообщил в своем личном telegram-канале губернатор края Дмитрий Махонин.

«Новое разделительное производство в Соликамске уже на начальном этапе может обеспечить внутренний рынок сырьем для производства 1000 тонн магнитов в год. Сырье будет применяться, в том числе, в электроэнергетике и производстве беспилотных аппаратов», — заявил Махонин

Он отметил, что на производстве создадут 127 новых рабочих мест. «Дополнительно поможем предприятию с подготовкой кадров. Завершение проекта намечено на 2027 год», — добавил Махонин.

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Госкорпорация «Росатом» приступает к реализации нового инвестпроекта в Соликамске Пермского края. Новый металлургический комплекс поможет обеспечить высокотехнологичную промышленность России редкоземельными металлами, сообщил в своем личном telegram-канале губернатор края Дмитрий Махонин. «Новое разделительное производство в Соликамске уже на начальном этапе может обеспечить внутренний рынок сырьем для производства 1000 тонн магнитов в год. Сырье будет применяться, в том числе, в электроэнергетике и производстве беспилотных аппаратов», — заявил Махонин Он отметил, что на производстве создадут 127 новых рабочих мест. «Дополнительно поможем предприятию с подготовкой кадров. Завершение проекта намечено на 2027 год», — добавил Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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