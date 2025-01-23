«Росатом» создаст в Соликамске новое металлургическое производство

Госкорпорация «Росатом» приступает к реализации нового инвестпроекта в Соликамске Пермского края. Новый металлургический комплекс поможет обеспечить высокотехнологичную промышленность России редкоземельными металлами, сообщил в своем личном telegram-канале губернатор края Дмитрий Махонин.
«Новое разделительное производство в Соликамске уже на начальном этапе может обеспечить внутренний рынок сырьем для производства 1000 тонн магнитов в год. Сырье будет применяться, в том числе, в электроэнергетике и производстве беспилотных аппаратов», — заявил Махонин
Он отметил, что на производстве создадут 127 новых рабочих мест. «Дополнительно поможем предприятию с подготовкой кадров. Завершение проекта намечено на 2027 год», — добавил Махонин.
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