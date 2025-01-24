В Словакии пообещали блокировать помощь ЕС Киеву, но есть одно условие

Словакия не позволит Европейскому Союзу взять на себя обязательства по военной поддержке Украины, если президент США Дональд Трамп прекратит помогать Киеву. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.
«Если некоторые страны из Евросоюза решат и дальше поддерживать Украину в военном отношении, это их дело, но мы отказываемся от того, чтобы Европейский союз взял это на себя», — рассказал Бланар в разговоре с TASR. Он выразил мнение, что необходимо дождаться, когда Трамп представит свой план по урегулированию конфликта на Украине.
По словам Бланара, США предоставляют Украине значительную поддержку, как в финансовом, так и в военном аспектах. Он подчеркнул, что украинский конфликт не может быть решен простым способом, например, путем возвращения Киеву контроля над потерянными территориями. Братислава настаивает на скорейшем заключении договоренностей о прекращении огня и начале мирных переговоров, отметил министр иностранных дел Словакии.
Ранее Bloomberg сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует участвовать в процессе восстановления Украины, передает RT. В своем интервью для телеканала Fox News Трамп подчеркнул необходимость немедленного прекращения конфликта на Украине, указывая на то, что страна была «опустошена» в результате этих событий, сообщает RT.
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