В Словакии пообещали блокировать помощь ЕС Киеву, но есть одно условие

Министр Бланар: Словакия не даст ЕС принять на себя бремя военной помощи Украине
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Словакия выступила против того, чтобы ЕС взял обязательства Штатов в военной помощи Украине
Словакия выступила против того, чтобы ЕС взял обязательства Штатов в военной помощи Украине Фото:

Словакия не позволит Европейскому Союзу взять на себя обязательства по военной поддержке Украины, если президент США Дональд Трамп прекратит помогать Киеву. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

«Если некоторые страны из Евросоюза решат и дальше поддерживать Украину в военном отношении, это их дело, но мы отказываемся от того, чтобы Европейский союз взял это на себя», — рассказал Бланар в разговоре с TASR. Он выразил мнение, что необходимо дождаться, когда Трамп представит свой план по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Бланара, США предоставляют Украине значительную поддержку, как в финансовом, так и в военном аспектах. Он подчеркнул, что украинский конфликт не может быть решен простым способом, например, путем возвращения Киеву контроля над потерянными территориями. Братислава настаивает на скорейшем заключении договоренностей о прекращении огня и начале мирных переговоров, отметил министр иностранных дел Словакии. 

Ранее Bloomberg сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует участвовать в процессе восстановления Украины, передает RT. В своем интервью для телеканала Fox News Трамп подчеркнул необходимость немедленного прекращения конфликта на Украине, указывая на то, что страна была «опустошена» в результате этих событий, сообщает RT.

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Словакия не позволит Европейскому Союзу взять на себя обязательства по военной поддержке Украины, если президент США Дональд Трамп прекратит помогать Киеву. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар. «Если некоторые страны из Евросоюза решат и дальше поддерживать Украину в военном отношении, это их дело, но мы отказываемся от того, чтобы Европейский союз взял это на себя», — рассказал Бланар в разговоре с TASR. Он выразил мнение, что необходимо дождаться, когда Трамп представит свой план по урегулированию конфликта на Украине. По словам Бланара, США предоставляют Украине значительную поддержку, как в финансовом, так и в военном аспектах. Он подчеркнул, что украинский конфликт не может быть решен простым способом, например, путем возвращения Киеву контроля над потерянными территориями. Братислава настаивает на скорейшем заключении договоренностей о прекращении огня и начале мирных переговоров, отметил министр иностранных дел Словакии.  Ранее Bloomberg сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует участвовать в процессе восстановления Украины, передает RT. В своем интервью для телеканала Fox News Трамп подчеркнул необходимость немедленного прекращения конфликта на Украине, указывая на то, что страна была «опустошена» в результате этих событий, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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