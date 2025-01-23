«Трактор не может выдернуть мусоровоз из сугроба»: в Ноябрьске застревает спецтранспорт.Фото

В Ноябрьске трактор пытался выдернуть мусоровоз из сугроба
новость из сюжетаСнежный коллапс на Ямале
В Ноябрьске (ЯНАО) возле школы №12 застрял мусоровоз. Спецтранспорт пытаются вытащить из сугроба с помощью трактора, пишут местные жители в соцсетях.
«Вот так вот чистят у нас дорогу возле садов и к школе №12! Мусоровоз застрял и даже трактор выдернуть не может, а там под сугробом еще и забор. А дети бедные по сугробам ползут», — сообщили в telegram-канале «NSK».
В Ноябрьске застрял мусоровоз
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске застряла в снегу машина скорой помощи. Происшествие случилось на улице УТДС — местные жители сообщили, что скорая с трудом проезжала по снегу.
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