23 января 2025

«Трактор не может выдернуть мусоровоз из сугроба»: в Ноябрьске застревает спецтранспорт.Фото

В Ноябрьске из сугроба не смог выехать мусоровоз
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске трактор пытался выдернуть мусоровоз из сугроба
В Ноябрьске трактор пытался выдернуть мусоровоз из сугроба Фото:
новость из сюжета
Снежный коллапс на Ямале

В Ноябрьске (ЯНАО) возле школы №12 застрял мусоровоз. Спецтранспорт пытаются вытащить из сугроба с помощью трактора, пишут местные жители в соцсетях.

«Вот так вот чистят у нас дорогу возле садов и к школе №12! Мусоровоз застрял и даже трактор выдернуть не может, а там под сугробом еще и забор. А дети бедные по сугробам ползут», — сообщили в telegram-канале «NSK».

В Ноябрьске застрял мусоровоз
В Ноябрьске застрял мусоровоз
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске застряла в снегу машина скорой помощи.  Происшествие случилось на улице УТДС — местные жители сообщили, что скорая с трудом проезжала по снегу.

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В Ноябрьске (ЯНАО) возле школы №12 застрял мусоровоз. Спецтранспорт пытаются вытащить из сугроба с помощью трактора, пишут местные жители в соцсетях. «Вот так вот чистят у нас дорогу возле садов и к школе №12! Мусоровоз застрял и даже трактор выдернуть не может, а там под сугробом еще и забор. А дети бедные по сугробам ползут», — сообщили в telegram-канале «NSK». Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске застряла в снегу машина скорой помощи.  Происшествие случилось на улице УТДС — местные жители сообщили, что скорая с трудом проезжала по снегу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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