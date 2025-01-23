23 января 2025

Прокурор Индустриального района Перми покинул пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Владимирова с поста может быть связан с переездом в новые регионы РФ
Уход Владимирова с поста может быть связан с переездом в новые регионы РФ Фото:

Прокурор Индустриального района Перми Роман Владимиров завершил работу в должности районного прокурора. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает газета «Звезда».

«Последний рабочий день Романа Владимирова в должности прокурора Индустриального района был 21 января. Пост он занимал с 2021 года», приводит «Звезда» слова пресс-службы прокуратуры Прикамья.

Временно исполнять обязанности районного прокурора будет Алексенй Шипигин. Источники URA.RU предполагают, что Владимиров продолжит службу в одном из новых субъектов России.

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Прокурор Индустриального района Перми Роман Владимиров завершил работу в должности районного прокурора. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает газета «Звезда». «Последний рабочий день Романа Владимирова в должности прокурора Индустриального района был 21 января. Пост он занимал с 2021 года», приводит «Звезда» слова пресс-службы прокуратуры Прикамья. Временно исполнять обязанности районного прокурора будет Алексенй Шипигин. Источники URA.RU предполагают, что Владимиров продолжит службу в одном из новых субъектов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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