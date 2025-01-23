Прокурор Индустриального района Перми покинул пост

Уход Владимирова с поста может быть связан с переездом в новые регионы РФ
Прокурор Индустриального района Перми Роман Владимиров завершил работу в должности районного прокурора. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает газета «Звезда».
«Последний рабочий день Романа Владимирова в должности прокурора Индустриального района был 21 января. Пост он занимал с 2021 года», приводит «Звезда» слова пресс-службы прокуратуры Прикамья.
Временно исполнять обязанности районного прокурора будет Алексенй Шипигин. Источники URA.RU предполагают, что Владимиров продолжит службу в одном из новых субъектов России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!