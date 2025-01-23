В Соликамске резчик бумаги погиб на производстве

Работника зажало между двумя промышленными механизмами
На производственной площадке АО «Соликамскбумпром» погиб резчик бумаги. Его зажало между двумя промышленными механизмами, сообщает пермский Роструд на своем официальном сайте.
«Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и должностные лица организации. Установлено, что 20-летний работник был зажат между приемником рулонов бумаги и конструкцией конвейера, в результате чего погиб», — говорится в сообщении.
В настоящий момент продолжаются проверки. Если будут обнаружены нарушения трудового законодательства, будет поднят вопрос об уголовном преследовании.
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