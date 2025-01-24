Путин призвал Запад заставить Зеленского снять запрет на переговоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что Украина не готова к переговорам с юридической точки зрения
Путин заявил, что Украина не готова к переговорам с юридической точки зрения Фото:

Запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией должен быть снят. США необходимо заставить украинского лидера сделать это. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров (Зеленский — прим. URA.RU) не спешит. Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставит его это сделать», — заявил Путин во время посещения МГУ. Слова президента опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Путин также заявил, что Россия готова к переговорам с США и не отказывается от использования доллара. Российский лидер подчеркнул, что запрет на расчеты в американской валюте вредит именно штатам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией должен быть снят. США необходимо заставить украинского лидера сделать это. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров (Зеленский — прим. URA.RU) не спешит. Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставит его это сделать», — заявил Путин во время посещения МГУ. Слова президента опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Путин также заявил, что Россия готова к переговорам с США и не отказывается от использования доллара. Российский лидер подчеркнул, что запрет на расчеты в американской валюте вредит именно штатам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...