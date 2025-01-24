Запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией должен быть снят. США необходимо заставить украинского лидера сделать это. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров (Зеленский — прим. URA.RU) не спешит. Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставит его это сделать», — заявил Путин во время посещения МГУ. Слова президента опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Путин также заявил, что Россия готова к переговорам с США и не отказывается от использования доллара. Российский лидер подчеркнул, что запрет на расчеты в американской валюте вредит именно штатам.
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