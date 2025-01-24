Путин сделал заявление об использовании доллара после угроз Трампа

Россия не отказывалась от доллара, это сделали США и навредили этим самим себе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы не отказывались от доллара», — сказал Путин во время посещения МГУ. Слова российского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
По словам Путина, США делают много решений, вредных для своей экономики. Запрет России использовать доллар относится именно к таким решениям, полагает российский лидер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что давление США, в частности угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины против стран БРИКС за отказ от доллара, способствует усилению тенденции к переходу на национальные валюты. Песков заметил также, что Россия при этом не пытается «победить доллар», пишет РТ.
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