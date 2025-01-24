«Вечерний Ургант» впервые за три года вернулся в соцсети

После длительного перерыва на странице шоу «Вечерний Ургант» в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) вновь появилась публикация. Это первый пост почти за три года, он посвящен выпуску передачи с участием актера Юрия Борисова.
«Мы вспомнили пароль», — говорится в подписи к видео. Пост появился после того, как стало известно о номинации Борисова на премию «Оскар».
После начала СВО «Вечерний Ургант» перестал выходить в эфир. Сам ведущий Иван Ургант и его шоу больше не появлялись на телеканале, однако официальных сообщений о его увольнении с федерального ТВ не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.