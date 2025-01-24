«Вечерний Ургант» впервые за три года вернулся в соцсети

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На странице шоу Ивана Урганта появился новый пост впервые за несколько лет
На странице шоу Ивана Урганта появился новый пост впервые за несколько лет Фото:

После длительного перерыва на странице шоу «Вечерний Ургант» в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) вновь появилась публикация. Это первый пост почти за три года, он посвящен выпуску передачи с участием актера Юрия Борисова.

«Мы вспомнили пароль», — говорится в подписи к видео. Пост появился после того, как стало известно о номинации Борисова на премию «Оскар».

После начала СВО «Вечерний Ургант» перестал выходить в эфир. Сам ведущий Иван Ургант и его шоу больше не появлялись на телеканале, однако официальных сообщений о его увольнении с федерального ТВ не было.

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После длительного перерыва на странице шоу «Вечерний Ургант» в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) вновь появилась публикация. Это первый пост почти за три года, он посвящен выпуску передачи с участием актера Юрия Борисова. «Мы вспомнили пароль», — говорится в подписи к видео. Пост появился после того, как стало известно о номинации Борисова на премию «Оскар». После начала СВО «Вечерний Ургант» перестал выходить в эфир. Сам ведущий Иван Ургант и его шоу больше не появлялись на телеканале, однако официальных сообщений о его увольнении с федерального ТВ не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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