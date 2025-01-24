Житель Подмосковья пожаловался на пытки в полицейском участке

Проживающий в Подмосковье Магомед Магомедов выдвинул обвинения в адрес трех полицейских. Он утверждает, что стал жертвой пыток, избиений и насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает сам пострадавший мужчина.
«Как рассказал парень, 20 января его забрали из дома, отвезли в Развилковский отдел полиции Ленинского городского округа. Магомедова сразу начали избивать. По словам Магомедова, в какой-то момент трое сотрудников полиции достали шокер и стали бить парня по всему телу», — передает telegram-канал Baza слова пострадавшего. Там также добавили, что Магомедова арестовали по подозрению в переделке травматического оружия в огнестрельное.
Магомедов рассказал, что один из сотрудников полиции использовал швабру для насильственных действий и одновременно применял к задержанному электрошокер. Правоохранители снимали происходящее на видеокамеру. Магомедову угрожали распространением записей среди его родных в случае разглашения информации об их действиях, сообщает Baza. Пострадавший обратился к юристам, а также вызвал скорую помощь для снятия побоев. С заявлением о пытках Магомедов пошел в Следственный комитет.
После его задержания было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия, а срок задержания продлен на 72 часа. Магомедов выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами и давать показания. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД по Московской области с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
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