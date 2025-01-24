24 января 2025

Рогов: в Запорожской области уничтожили наемника из Австрии

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Убит неонацист из Австрии, ставший наемником ВСУ
Убит неонацист из Австрии, ставший наемником ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области уничтожен наемник из Австрии, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«20 января в районе города Орехова Запорожской области ударом дрона ликвидирован наемник и идейный неонацист из Австрии Рихард Шерманн 1995 года рождения», — написал Рогов в своем Telegram-канале. По словам Рогова, ликвидация наемника стала результатом точечного удара дроном.

Рогов сообщил, что Шерманн присоединился к военным действиям на фронте с начала специальной военной операции. По его словам, Шерманн участвовал в боевых действиях в составе диверсионно-разведывательной группы иностранных наемников, которая находится под управлением Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом уточнил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета.

23 января Рогов сообщил о гибели японского наемника из состава ВСУ по имени Кото Оно в Запорожской области. Иностранный боец был уничтожен в результате операции российских вооруженных сил в районе Гуляйполя.

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В Запорожской области уничтожен наемник из Австрии, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «20 января в районе города Орехова Запорожской области ударом дрона ликвидирован наемник и идейный неонацист из Австрии Рихард Шерманн 1995 года рождения», — написал Рогов в своем Telegram-канале. По словам Рогова, ликвидация наемника стала результатом точечного удара дроном. Рогов сообщил, что Шерманн присоединился к военным действиям на фронте с начала специальной военной операции. По его словам, Шерманн участвовал в боевых действиях в составе диверсионно-разведывательной группы иностранных наемников, которая находится под управлением Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом уточнил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета. 23 января Рогов сообщил о гибели японского наемника из состава ВСУ по имени Кото Оно в Запорожской области. Иностранный боец был уничтожен в результате операции российских вооруженных сил в районе Гуляйполя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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