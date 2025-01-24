Советник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что потери Вооруженных сил Украины в текущем конфликте превысили общее число потерь Соединенных Штатов в Корейской и Вьетнамской войнах.
«Украина уже потеряла в конфликте больше (Личного состава — Прим. ред.), чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — заявил Келлог. Так он оценил безвозвратные потери ВСУ.
В ходе своего выступления Келлог подчеркнул серьезность и масштаб текущего конфликта на Украине, сравнив его с крупными военными конфликтами XX века. Для сравнения: в Корейской войне, продолжавшейся с 1950 по 1953 годы, США потеряли более 36 тысяч солдат, а в Вьетнамской войне (1955-1975 годы) — более 58 тысяч.
В 2024 году армия Украины в среднем теряла около четырех тысяч военнослужащих в неделю, однако к марту этот показатель вырос до семи тысяч, после чего наблюдалось его некоторое снижение, сообщает телеканал 360. В ходе попыток прорыва в Белгородскую и Курскую области в марте, украинские военные бригады понесли дополнительные потери, составившие около четырех тысяч человек, как утверждают в Министерстве обороны. В августе потери ВСУ возросли, а наибольший уровень потерь был зафиксирован в период с 26 октября по 1 ноября, когда украинская армия потеряла 17 тысяч бойцов. С начала военных действий в Курской области общие потери ВСУ составили 46 тысяч военнослужащих.
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