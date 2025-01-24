Как российскому летчику удалось за 60 минут уничтожить украинский Ан-124

Российский военный летчик с позывным Комиссар всего за час ликвидировал самолет Ан-124 Вооруженных сил Украины, значительное число бронетехники и железнодорожный состав с вооружением, сообщает RT со ссылкой на самого бойца. Как ему это удалось — в материале URA.RU.
Что рассказал летчик
Российский военный, известный под позывным Комиссар, в беседе с RT поделился историей о получении им трех орденов Мужества. В ходе специальной военной операции он совершил более 300 боевых вылетов, из которых свыше 70% завершились полным уничтожением целей противника. Одна из наиболее значимых операций была выполнена летчиком и его коллегами всего за час, в результате которой был уничтожен самолет Ан-124, загруженный техникой, на одном из военных аэродромов Украины.
В какой момент ему удалось уничтожить Ан-124
Во время операции украинские военные осуществляли разгрузку самолета, что значительно усложнило задачу. Российским военнослужащим было необходимо завершить миссию до того, как воздушное судно покинет аэродром. На месте находилось большое количество бронетехники, танков и вооружения. Позднее было подтверждено, что цель была успешно поражена. Как отметил один из российских летчиков, аэродром был охвачен мощным пламенем, вызванным взрывами, напоминавшими огромный фейерверк. «Мы стремились действовать оперативно, чтобы не допустить вывоза техники с аэродрома», — рассказал военный.
Награды за сбитый АН-124
Эта успешная операция была отмечена в Генеральном штабе, «после чего четверых участников — двух летчиков и двух штурманов — представили к наградам», — рассказывает Комиссар. Первый орден Мужества он получил за героизм в Сирии, когда сумел безопасно посадить самолет после остановки двух двигателей во время захода на посадку. Летчик управился с ситуацией в сложных метеорологических условиях, когда визуальный контакт с взлетно-посадочной полосой был ограничен. «До сих пор не могу объяснить, как мне удалось это сделать», — признается он.
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