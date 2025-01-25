Трамп ответил Путину про готовность к переговорам

Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиными в ближайшее время
Американский президент Дональд Трамп намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом Доме.
«Он [Путин] хочет поговорить, и мы скоро поговорим», — заявил Трамп. Об этом сообщает пресс-пул американского главы.
Инаугурация Трампа прошла 20 января. После него он отмечал, что намерен встретиться с российским лидером.
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