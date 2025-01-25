25 января 2025

Трамп ответил Путину про готовность к переговорам

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиными в ближайшее время
Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиными в ближайшее время Фото:

Американский президент Дональд Трамп намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом Доме.

«Он [Путин] хочет поговорить, и мы скоро поговорим», — заявил Трамп. Об этом сообщает пресс-пул американского главы.

Инаугурация Трампа прошла 20 января. После него он отмечал, что намерен встретиться с российским лидером.

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Американский президент Дональд Трамп намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом Доме. «Он [Путин] хочет поговорить, и мы скоро поговорим», — заявил Трамп. Об этом сообщает пресс-пул американского главы. Инаугурация Трампа прошла 20 января. После него он отмечал, что намерен встретиться с российским лидером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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