25 января 2025
24 января 2025

Бойцов СВО, которых поведут в свердловскую власть, отберут к марту

Отбор кандидатов на программу «Управленческие кадры Урала» закончится к марту
© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО Александр из Катайска. Курган, руки, участник сво
Новую российскую элиту будут формировать из бойцов СВО Фото:

Отбор кандидатов на обучение по программе «Управленческие кадры Урала» — аналог инициированной президентом Владимиром Путиным программы «Время героев» для бойцов СВО — начнется в Свердловской области в феврале и закончится к марту. Программа пока прорабатывается, рассказал URA.RU знакомый с ходом подготовки источник.

«Первый этап — отбор. В феврале начнется рассмотрение заявок, в марте — апреле — первый этап. Сейчас идет разработка учебных планов, ориентир — федеральная программа [„Время героев“]», — рассказал собеседник.

По завершении курса будет создан резерв из бойцов, показавших хорошие результаты обучения. Их включат в деятельность региональных органов власти и местных организаций. Как говорил Путин, подлинной элитой должны стать «все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди».

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Отбор кандидатов на обучение по программе «Управленческие кадры Урала» — аналог инициированной президентом Владимиром Путиным программы «Время героев» для бойцов СВО — начнется в Свердловской области в феврале и закончится к марту. Программа пока прорабатывается, рассказал URA.RU знакомый с ходом подготовки источник. «Первый этап — отбор. В феврале начнется рассмотрение заявок, в марте — апреле — первый этап. Сейчас идет разработка учебных планов, ориентир — федеральная программа [„Время героев“]», — рассказал собеседник. По завершении курса будет создан резерв из бойцов, показавших хорошие результаты обучения. Их включат в деятельность региональных органов власти и местных организаций. Как говорил Путин, подлинной элитой должны стать «все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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