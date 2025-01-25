Отбор кандидатов на программу «Управленческие кадры Урала» закончится к марту

Отбор кандидатов на обучение по программе «Управленческие кадры Урала» — аналог инициированной президентом Владимиром Путиным программы «Время героев» для бойцов СВО — начнется в Свердловской области в феврале и закончится к марту. Программа пока прорабатывается, рассказал URA.RU знакомый с ходом подготовки источник.
«Первый этап — отбор. В феврале начнется рассмотрение заявок, в марте — апреле — первый этап. Сейчас идет разработка учебных планов, ориентир — федеральная программа [„Время героев“]», — рассказал собеседник.
По завершении курса будет создан резерв из бойцов, показавших хорошие результаты обучения. Их включат в деятельность региональных органов власти и местных организаций. Как говорил Путин, подлинной элитой должны стать «все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!