Политика Бойцов СВО, которых поведут в свердловскую власть, отберут к марту Отбор кандидатов на программу «Управленческие кадры Урала» закончится к марту 26 января 2025 в 15:00 Размер текста - 17 + Новую российскую элиту будут формировать из бойцов СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отбор кандидатов на обучение по программе «Управленческие кадры Урала» — аналог инициированной президентом Владимиром Путиным программы «Время героев» для бойцов СВО — начнется в Свердловской области в феврале и закончится к марту. Программа пока прорабатывается, рассказал URA.RU знакомый с ходом подготовки источник. «Первый этап — отбор. В феврале начнется рассмотрение заявок, в марте — апреле — первый этап. Сейчас идет разработка учебных планов, ориентир — федеральная программа [„Время героев“]», — рассказал собеседник. По завершении курса будет создан резерв из бойцов, показавших хорошие результаты обучения. Их включат в деятельность региональных органов власти и местных организаций. Как говорил Путин, подлинной элитой должны стать «все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Отбор кандидатов на обучение по программе «Управленческие кадры Урала» — аналог инициированной президентом Владимиром Путиным программы «Время героев» для бойцов СВО — начнется в Свердловской области в феврале и закончится к марту. Программа пока прорабатывается, рассказал URA.RU знакомый с ходом подготовки источник. «Первый этап — отбор. В феврале начнется рассмотрение заявок, в марте — апреле — первый этап. Сейчас идет разработка учебных планов, ориентир — федеральная программа [„Время героев“]», — рассказал собеседник. По завершении курса будет создан резерв из бойцов, показавших хорошие результаты обучения. Их включат в деятельность региональных органов власти и местных организаций. Как говорил Путин, подлинной элитой должны стать «все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям