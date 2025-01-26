Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия проигнорирует мероприятие в Польше с отмечанием годовщины освобождения Освенцима от нацистских захватчиков
Россия проигнорирует мероприятие в Польше с отмечанием годовщины освобождения Освенцима от нацистских захватчиков Фото:

Российские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые состоятся в польском Освенциме. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

«Теоретически мы бы могли <...> присутствовать [в Польше] на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему», — сказал Сергей Андреев в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что Россия отметит данную дату своим кругом. 

Само мероприятие с участием десятков международных делегаций запланировано на 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Аушвиц, который стал символом холокоста. В настоящее время на месте бывшего лагеря функционирует музей, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые состоятся в польском Освенциме. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев. «Теоретически мы бы могли <...> присутствовать [в Польше] на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему», — сказал Сергей Андреев в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что Россия отметит данную дату своим кругом.  Само мероприятие с участием десятков международных делегаций запланировано на 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Аушвиц, который стал символом холокоста. В настоящее время на месте бывшего лагеря функционирует музей, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...