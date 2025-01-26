Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Российские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые состоятся в польском Освенциме. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
«Теоретически мы бы могли <...> присутствовать [в Польше] на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему», — сказал Сергей Андреев в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что Россия отметит данную дату своим кругом.
Само мероприятие с участием десятков международных делегаций запланировано на 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Аушвиц, который стал символом холокоста. В настоящее время на месте бывшего лагеря функционирует музей, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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