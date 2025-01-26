Mash: «советский Шерлок Холмс» Василий Ливанов попал в реанимацию со смертельным заболеванием

Советский и российский Василий Ливанов, известный по культовой роли сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов времен СССР, попал в реанимацию. У него диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Об этом сообщает Mash.
«У актера Василия Ливанова диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Несколько суток он пробыл в реанимации», — передают авторы канала. Он был госпитализирован на днях. Сейчас его состояние стабилизировалось, его перевели в обычное отделение.
Еще в октябре прошлого года сообщалось о резком ухудшении здоровья Ливанова. Его тогда прооперировали и он вернулся домой. Однако несколько дней назад у него диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.
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