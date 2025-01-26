Mash: «советский Шерлок Холмс» Василий Ливанов попал в реанимацию со смертельным заболеванием

Mash: актер Василий Ливанов попал в реанимацию из-за проблем с кровообращением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Василия Ливанова несколько дней назад направили в реанимацию, сейчас его состояние стабилизировалось
Василия Ливанова несколько дней назад направили в реанимацию, сейчас его состояние стабилизировалось Фото:

Советский и российский Василий Ливанов, известный по культовой роли сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов времен СССР, попал в реанимацию. У него диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Об этом сообщает Mash.

«У актера Василия Ливанова диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Несколько суток он пробыл в реанимации», — передают авторы канала. Он был госпитализирован на днях. Сейчас его состояние стабилизировалось, его перевели в обычное отделение. 

Еще в октябре прошлого года сообщалось о резком ухудшении здоровья Ливанова. Его тогда прооперировали и он вернулся домой. Однако несколько дней назад у него диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советский и российский Василий Ливанов, известный по культовой роли сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов времен СССР, попал в реанимацию. У него диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Об этом сообщает Mash. «У актера Василия Ливанова диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Несколько суток он пробыл в реанимации», — передают авторы канала. Он был госпитализирован на днях. Сейчас его состояние стабилизировалось, его перевели в обычное отделение.  Еще в октябре прошлого года сообщалось о резком ухудшении здоровья Ливанова. Его тогда прооперировали и он вернулся домой. Однако несколько дней назад у него диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...