Происшествия В Екатеринбурге лицеист отдал незнакомцам миллионы, которые копили родители 26 января 2025 в 19:30 Размер текста - 17 + Школьник вынес из дома накопления родителей, чтобы спасти деньги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученик одного из лицеев Екатеринбурга передал аферистам почти 2,5 млн рублей, чтобы «задекларировать» их. Эти деньги были накоплены его родителями и хранились дома, сообщил URA.RU источник. «Парню позвонили сначала под предлогом того, что у его мамы просрочен медицинский полис. Потом припугнули, что аккаунтом на „Госуслугах“ завладели мошенники. В ходе переговоров неизвестные убедили 15-летнего подростка отдать им деньги, что хранились дома — „чтобы обезопасить их“», — рассказал собеседник агентства. Школьник вышел на перекресток улицы Кировградской и переулка Симбирского и отдал незнакомцу всю наличку — два миллиона 464 тысячи рублей. Человек, забравший деньги, прятал лицо под маской. Он пообещал, что уже вскоре накопления вернутся в семью. Когда этого не произошло, парень сообщил об инциденте родителям, а те полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ученик одного из лицеев Екатеринбурга передал аферистам почти 2,5 млн рублей, чтобы «задекларировать» их. Эти деньги были накоплены его родителями и хранились дома, сообщил URA.RU источник. «Парню позвонили сначала под предлогом того, что у его мамы просрочен медицинский полис. Потом припугнули, что аккаунтом на „Госуслугах“ завладели мошенники. В ходе переговоров неизвестные убедили 15-летнего подростка отдать им деньги, что хранились дома — „чтобы обезопасить их“», — рассказал собеседник агентства. Школьник вышел на перекресток улицы Кировградской и переулка Симбирского и отдал незнакомцу всю наличку — два миллиона 464 тысячи рублей. Человек, забравший деньги, прятал лицо под маской. Он пообещал, что уже вскоре накопления вернутся в семью. Когда этого не произошло, парень сообщил об инциденте родителям, а те полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям