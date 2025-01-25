25 января 2025
24 января 2025

В Екатеринбурге лицеист отдал незнакомцам миллионы, которые копили родители

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание росреестра. Курган, ребенок, зима, школьник, мальчик
Школьник вынес из дома накопления родителей, чтобы спасти деньги (архивное фото) Фото:

Ученик одного из лицеев Екатеринбурга передал аферистам почти 2,5 млн рублей, чтобы «задекларировать» их. Эти деньги были накоплены его родителями и хранились дома, сообщил URA.RU источник.

«Парню позвонили сначала под предлогом того, что у его мамы просрочен медицинский полис. Потом припугнули, что аккаунтом на „Госуслугах“ завладели мошенники. В ходе переговоров неизвестные убедили 15-летнего подростка отдать им деньги, что хранились дома — „чтобы обезопасить их“», — рассказал собеседник агентства.

Школьник вышел на перекресток улицы Кировградской и переулка Симбирского и отдал незнакомцу всю наличку — два миллиона 464 тысячи рублей. Человек, забравший деньги, прятал лицо под маской. Он пообещал, что уже вскоре накопления вернутся в семью.

Когда этого не произошло, парень сообщил об инциденте родителям, а те полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

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Ученик одного из лицеев Екатеринбурга передал аферистам почти 2,5 млн рублей, чтобы «задекларировать» их. Эти деньги были накоплены его родителями и хранились дома, сообщил URA.RU источник. «Парню позвонили сначала под предлогом того, что у его мамы просрочен медицинский полис. Потом припугнули, что аккаунтом на „Госуслугах“ завладели мошенники. В ходе переговоров неизвестные убедили 15-летнего подростка отдать им деньги, что хранились дома — „чтобы обезопасить их“», — рассказал собеседник агентства. Школьник вышел на перекресток улицы Кировградской и переулка Симбирского и отдал незнакомцу всю наличку — два миллиона 464 тысячи рублей. Человек, забравший деньги, прятал лицо под маской. Он пообещал, что уже вскоре накопления вернутся в семью. Когда этого не произошло, парень сообщил об инциденте родителям, а те полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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