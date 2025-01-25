В Екатеринбурге лицеист отдал незнакомцам миллионы, которые копили родители

Ученик одного из лицеев Екатеринбурга передал аферистам почти 2,5 млн рублей, чтобы «задекларировать» их. Эти деньги были накоплены его родителями и хранились дома, сообщил URA.RU источник.
«Парню позвонили сначала под предлогом того, что у его мамы просрочен медицинский полис. Потом припугнули, что аккаунтом на „Госуслугах“ завладели мошенники. В ходе переговоров неизвестные убедили 15-летнего подростка отдать им деньги, что хранились дома — „чтобы обезопасить их“», — рассказал собеседник агентства.
Школьник вышел на перекресток улицы Кировградской и переулка Симбирского и отдал незнакомцу всю наличку — два миллиона 464 тысячи рублей. Человек, забравший деньги, прятал лицо под маской. Он пообещал, что уже вскоре накопления вернутся в семью.
Когда этого не произошло, парень сообщил об инциденте родителям, а те полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
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