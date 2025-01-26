Российские военные освободили Великую Новоселку

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ВС РФ освободили Великую Новоселовку
ВС РФ освободили Великую Новоселовку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили важный стратегический объект в Донецкой Народной республики. Министерство обороны сообщает, что им удалось освободить Великую Новоселку.

«В результате активных наступательных действий группировкой войск „Восток“ освобождена Великая Новоселка в ДНР», — сообщает военное ведомство. Информация опубликована в официальном telegram-канале. 

На юге поселка удалась уничтожить часть гарнизона ВСУ. Над зданием местной муниципальной больницы солдаты ВС РФ водрузили российский флаг 25 января. 

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Российские военные освободили важный стратегический объект в Донецкой Народной республики. Министерство обороны сообщает, что им удалось освободить Великую Новоселку. «В результате активных наступательных действий группировкой войск „Восток“ освобождена Великая Новоселка в ДНР», — сообщает военное ведомство. Информация опубликована в официальном telegram-канале.  На юге поселка удалась уничтожить часть гарнизона ВСУ. Над зданием местной муниципальной больницы солдаты ВС РФ водрузили российский флаг 25 января. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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