Российские военные освободили важный стратегический объект в Донецкой Народной республики. Министерство обороны сообщает, что им удалось освободить Великую Новоселку.
«В результате активных наступательных действий группировкой войск „Восток“ освобождена Великая Новоселка в ДНР», — сообщает военное ведомство. Информация опубликована в официальном telegram-канале.
На юге поселка удалась уничтожить часть гарнизона ВСУ. Над зданием местной муниципальной больницы солдаты ВС РФ водрузили российский флаг 25 января.
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