Дрон российских военных попал в кабину броневика ВСУ: видео

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Дрон российских военных попал в кабину броневика ВСУ
Дрон российских военных попал в кабину броневика ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку перебросить свои силы в приграничье Курской области. Пойти в атаку они намеревались в районе населенного пункта Теткино. Однако российские военные пресекли эту попытку. ВС РФ нанесли по бронемашинам ФСУ удары FPV-дронами. Один из них попал прямиком в кабину броневика. Кадрами делится telegram-канал «Северный флот». 

«Бойцами группировки прикрытия государственной границы на Теткинском направлении попытка своевременно вскрыта. Десант и бронемашины уничтожены расчетами FPV-дронов и нашей артиллерией», — подписали ролик авторы telegram-канала. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку перебросить свои силы в приграничье Курской области. Пойти в атаку они намеревались в районе населенного пункта Теткино. Однако российские военные пресекли эту попытку. ВС РФ нанесли по бронемашинам ФСУ удары FPV-дронами. Один из них попал прямиком в кабину броневика. Кадрами делится telegram-канал «Северный флот».  «Бойцами группировки прикрытия государственной границы на Теткинском направлении попытка своевременно вскрыта. Десант и бронемашины уничтожены расчетами FPV-дронов и нашей артиллерией», — подписали ролик авторы telegram-канала. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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