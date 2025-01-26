Дрон российских военных попал в кабину броневика ВСУ: видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку перебросить свои силы в приграничье Курской области. Пойти в атаку они намеревались в районе населенного пункта Теткино. Однако российские военные пресекли эту попытку. ВС РФ нанесли по бронемашинам ФСУ удары FPV-дронами. Один из них попал прямиком в кабину броневика. Кадрами делится telegram-канал «Северный флот».
«Бойцами группировки прикрытия государственной границы на Теткинском направлении попытка своевременно вскрыта. Десант и бронемашины уничтожены расчетами FPV-дронов и нашей артиллерией», — подписали ролик авторы telegram-канала.
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