Олимпийский чемпион Васильев назвал украинского фигуриста сумасшедшим

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Фигурист Колесник подвержен антироссийской пропаганде, заявил Васильев
Фигурист Колесник подвержен антироссийской пропаганде, заявил Васильев Фото:

Негативная реакция украинского фигуриста Вадима Колесника на допуск российских спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года показывает, что этот спортсмен является «сумасшедшим». Такое заявление сделал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«К сожалению, появилось большое количество заблуждающихся людей в отношении политики России», — передает слова Васильева РИА Новости. Он добавил, что многие из них плохо информированы о происходящих событиях и подвержены влиянию западной антироссийской пропаганды, а некоторые просто являются сумасшедшими. Россия, по словам Васильева, уверенно движется своим путем, невзирая на критику.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации под нейтральным флагом в индивидуальных дисциплинах. Уроженец Харькова Колесник выступил против этого решения.

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Негативная реакция украинского фигуриста Вадима Колесника на допуск российских спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года показывает, что этот спортсмен является «сумасшедшим». Такое заявление сделал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. «К сожалению, появилось большое количество заблуждающихся людей в отношении политики России», — передает слова Васильева РИА Новости. Он добавил, что многие из них плохо информированы о происходящих событиях и подвержены влиянию западной антироссийской пропаганды, а некоторые просто являются сумасшедшими. Россия, по словам Васильева, уверенно движется своим путем, невзирая на критику. 20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации под нейтральным флагом в индивидуальных дисциплинах. Уроженец Харькова Колесник выступил против этого решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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