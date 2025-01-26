Негативная реакция украинского фигуриста Вадима Колесника на допуск российских спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года показывает, что этот спортсмен является «сумасшедшим». Такое заявление сделал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«К сожалению, появилось большое количество заблуждающихся людей в отношении политики России», — передает слова Васильева РИА Новости. Он добавил, что многие из них плохо информированы о происходящих событиях и подвержены влиянию западной антироссийской пропаганды, а некоторые просто являются сумасшедшими. Россия, по словам Васильева, уверенно движется своим путем, невзирая на критику.
20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации под нейтральным флагом в индивидуальных дисциплинах. Уроженец Харькова Колесник выступил против этого решения.
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