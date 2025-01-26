В Белоруссии освободили американку

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Освобожденная американка была задержана еще при Байдене
Освобожденная американка была задержана еще при Байдене Фото:

Белорусские власти освободили американскую гражданку Анастасию Нюфер, которая была задержана во время президентства Джо Байдена. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

«Крис Уэлбисмит из нашей команды проделал большую работу в этом направлении. Мир через силу», — отметил госсекретарь, выразив признательность своему коллеге.

Детали задержания Нюфер госсекретарь Рубио не раскрыл. Обстоятельства, при которых произошло ее освобождение, также неизвестны. 

Ранее URA.RU сообщало о прошедших в Беларуси выборах президента и начале подсчета голосов. По данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, большинство голосов получил действующий глава государства Александр Лукашенко.

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Белорусские власти освободили американскую гражданку Анастасию Нюфер, которая была задержана во время президентства Джо Байдена. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в социальной сети X. «Крис Уэлбисмит из нашей команды проделал большую работу в этом направлении. Мир через силу», — отметил госсекретарь, выразив признательность своему коллеге. Детали задержания Нюфер госсекретарь Рубио не раскрыл. Обстоятельства, при которых произошло ее освобождение, также неизвестны.  Ранее URA.RU сообщало о прошедших в Беларуси выборах президента и начале подсчета голосов. По данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, большинство голосов получил действующий глава государства Александр Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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