В Белоруссии освободили американку

Белорусские власти освободили американскую гражданку Анастасию Нюфер, которая была задержана во время президентства Джо Байдена. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.
«Крис Уэлбисмит из нашей команды проделал большую работу в этом направлении. Мир через силу», — отметил госсекретарь, выразив признательность своему коллеге.
Детали задержания Нюфер госсекретарь Рубио не раскрыл. Обстоятельства, при которых произошло ее освобождение, также неизвестны.
Ранее URA.RU сообщало о прошедших в Беларуси выборах президента и начале подсчета голосов. По данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, большинство голосов получил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.