Стало известно, какого президента выбрали граждане Беларуси

В Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки приступили к подсчету голосов. По данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, большинство голосов получил Александр Лукашенко.
«Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов избирателей», — говорится в данных экзитпола. Отмечается, что против всех кандидатов свои голоса отдали 5,1% избирателей. За Олега Гайдукевича отдали голоса 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую — 1,6%, Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов, Александр Хижняк — 1,2%.
При этом выборы президента Беларуси в Евросоюзе уже признали «фиктивными» — такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она отметила, что санкции против властей республики Евросоюз продолжит вводить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.