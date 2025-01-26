Стало известно, какого президента выбрали граждане Беларуси

За Лукашенко на выборах президента Беларуси проголосовали 87,6% избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 87,6% избирателей
За Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 87,6% избирателей Фото:

В Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки приступили к подсчету голосов. По данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, большинство голосов получил Александр Лукашенко.

«Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов избирателей», — говорится в данных экзитпола. Отмечается, что против всех кандидатов свои голоса отдали 5,1% избирателей.  За Олега Гайдукевича отдали голоса 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую — 1,6%,  Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов, Александр Хижняк — 1,2%.

При этом выборы президента Беларуси в Евросоюзе уже признали «фиктивными» — такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она отметила, что санкции против властей республики Евросоюз продолжит вводить.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки приступили к подсчету голосов. По данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, большинство голосов получил Александр Лукашенко. «Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов избирателей», — говорится в данных экзитпола. Отмечается, что против всех кандидатов свои голоса отдали 5,1% избирателей.  За Олега Гайдукевича отдали голоса 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую — 1,6%,  Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов, Александр Хижняк — 1,2%. При этом выборы президента Беларуси в Евросоюзе уже признали «фиктивными» — такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она отметила, что санкции против властей республики Евросоюз продолжит вводить.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...