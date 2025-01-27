Российские ученые массово поддержали запрет абортов в законодательстве

Российские ученые и медики выступили с открытыми письмами против проведения абортов в частных клиниках. В своих письмах они поддержали идею закрепить в законодательстве РФ определение «человек на стадии пренатального развития» и выразили готовность поддержать запрет на аборты.
«Защита жизни ребенка до рождения способствует формированию ответственного отношения общества к человеческой жизни в целом. Это также помогает предотвратить этические проблемы и сохранить физическое и психологическое здоровье женщин», — отметили ученые в своих письмах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Они также подчеркнули, что защита жизни до рождения способствует формированию ответственного отношения к человеческой жизни в обществе.
Ученые подчеркивают важность принятия решительных мер для улучшения демографической ситуации в России и напоминают о вреде абортов для женского здоровья. Они выразили надежду на то, что в РФ появятся молодые специалисты, которые воспринимают медицину как служение на благо пациентов, а не бизнес.
Депутаты Госдумы не намерены вводить новые ограничения в области абортов. Основная задача парламента — привести в порядок эту сферу и устранить правонарушения в частных медицинских учреждениях. По словам вице-спикера ГД Петра Толстого, вопросы регулирования медицинской помощи в этом направлении активно обсуждаются с профильными специалистами из Министерства здравоохранения, которые поддерживают инициативы депутатов, сообщает телеканал «360.ru».
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