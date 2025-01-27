Названа предварительная причина пожара в ростовском СИЗО

Пожар в ростовском СИЗО-1 произошел из-за оставленного включенным рубильника
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Пожар в СИЗО распространился на пять квадратных метров
Пожар в СИЗО распространился на пять квадратных метров Фото:

Пожар в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел из-за рубильника, который забыли выключить. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Одна из сотрудниц изолятора не выключила рубильник в электрощитке перед уходом со смены. Проводка не выдержала напряжения», — пишет telegram-канал. Там добавили, что пожар был ликвидирован после того, как огонь охватил пять квадратных метров. В результате происшествия сгорели около десяти личных дел заключенных.

В ростовском СИЗО-1 27 января произошел пожар. На место происшествия прибыли представители МЧС и МВД. Информации о пострадавших не поступало. 

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Пожар в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел из-за рубильника, который забыли выключить. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Одна из сотрудниц изолятора не выключила рубильник в электрощитке перед уходом со смены. Проводка не выдержала напряжения», — пишет telegram-канал. Там добавили, что пожар был ликвидирован после того, как огонь охватил пять квадратных метров. В результате происшествия сгорели около десяти личных дел заключенных. В ростовском СИЗО-1 27 января произошел пожар. На место происшествия прибыли представители МЧС и МВД. Информации о пострадавших не поступало. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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