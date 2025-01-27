В ростовском СИЗО, откуда сбегали заключенные, произошел пожар

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На место взрыва выехали сотрудники МВД
На место взрыва выехали сотрудники МВД Фото:

В Ростове-на-Дону в СИЗО-1, откуда ранее пытались сбежать заключенные, произошло возгорание. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Возгорание произошло в скандальном СИЗО-1 в Ростове», — пишет telegram-канал. Там добавили, что ранее заключенные предпринимали попытку побега из следственного изолятора, организовав подкоп.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и МВД. Пока не установлены точные причины случившегося. По предварительной информации пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Данные о пострадавших не поступали. Информацию о возгорании подтвердили местные СМИ. 

Летом 2024 года девять заключенных планировали побег из ростовского СИЗО, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. В отношении пяти арестованных возбудили уголовные дела. Другие были ликвидированы в ходе освобождения заложников, передает RT.

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В Ростове-на-Дону в СИЗО-1, откуда ранее пытались сбежать заключенные, произошло возгорание. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Возгорание произошло в скандальном СИЗО-1 в Ростове», — пишет telegram-канал. Там добавили, что ранее заключенные предпринимали попытку побега из следственного изолятора, организовав подкоп. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и МВД. Пока не установлены точные причины случившегося. По предварительной информации пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Данные о пострадавших не поступали. Информацию о возгорании подтвердили местные СМИ.  Летом 2024 года девять заключенных планировали побег из ростовского СИЗО, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. В отношении пяти арестованных возбудили уголовные дела. Другие были ликвидированы в ходе освобождения заложников, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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