В ростовском СИЗО, откуда сбегали заключенные, произошел пожар

В Ростове-на-Дону в СИЗО-1, откуда ранее пытались сбежать заключенные, произошло возгорание. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Возгорание произошло в скандальном СИЗО-1 в Ростове», — пишет telegram-канал. Там добавили, что ранее заключенные предпринимали попытку побега из следственного изолятора, организовав подкоп.
К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и МВД. Пока не установлены точные причины случившегося. По предварительной информации пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Данные о пострадавших не поступали. Информацию о возгорании подтвердили местные СМИ.
Летом 2024 года девять заключенных планировали побег из ростовского СИЗО, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. В отношении пяти арестованных возбудили уголовные дела. Другие были ликвидированы в ходе освобождения заложников, передает RT.
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