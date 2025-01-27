Автомобили экстренных служб съехались к ТЦ «Гудвин»

Медики дежурят у торгового центра
В Перми закрыли торговый центр «Гудвин». К зданию съехались автомобили экстренных служб.
«У ТЦ „Гудвин“ закрыты все ворота, людей нет. Приехала скорая помощь и экстренные службы. Скорее всего, утечка газа», — пишет Properm со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю изданию пояснили, что информации о происшествии пока нет. Сообщений в ведомство не поступало.
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