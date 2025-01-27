Автомобили экстренных служб съехались к ТЦ «Гудвин»

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Медики дежурят у торгового центра
Медики дежурят у торгового центра Фото:

В Перми закрыли торговый центр «Гудвин». К зданию съехались автомобили экстренных служб.

«У ТЦ „Гудвин“ закрыты все ворота, людей нет. Приехала скорая помощь и экстренные службы. Скорее всего, утечка газа», — пишет Properm со ссылкой на очевидцев.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю изданию пояснили, что информации о происшествии пока нет. Сообщений в ведомство не поступало.

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В Перми закрыли торговый центр «Гудвин». К зданию съехались автомобили экстренных служб. «У ТЦ „Гудвин“ закрыты все ворота, людей нет. Приехала скорая помощь и экстренные службы. Скорее всего, утечка газа», — пишет Properm со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю изданию пояснили, что информации о происшествии пока нет. Сообщений в ведомство не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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