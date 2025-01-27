Politico: Венгрия намерена уступить ЕС в принятии новых антироссийских санкций

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Венгрия выразила беспокойство энергетической безопасностью
Венгрия выразила беспокойство энергетической безопасностью Фото:

Венгрия может пойти на уступки в вопросе продления санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом сообщают европейские дипломаты.

«Теперь просматривается... сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит...» — передает издание Politico слова европейских политиков. Уточняется, что такое решение Венгрия примет из-за беспокойства по поводу «энергетической безопасности».

Договоренность будет оформлена официально в ходе встречи министров иностранных дел стран Европейского союза. Обсуждение пакета санкций запланировано на понедельник, 27 января.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна понесла убытки в размере более 18 миллиардов евро в результате антироссийских санкций. В связи с этим, Будапешт призвал Европейский Союз пересмотреть целесообразность продления мер, передает RT.

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Венгрия может пойти на уступки в вопросе продления санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом сообщают европейские дипломаты. «Теперь просматривается... сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит...» — передает издание Politico слова европейских политиков. Уточняется, что такое решение Венгрия примет из-за беспокойства по поводу «энергетической безопасности». Договоренность будет оформлена официально в ходе встречи министров иностранных дел стран Европейского союза. Обсуждение пакета санкций запланировано на понедельник, 27 января. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна понесла убытки в размере более 18 миллиардов евро в результате антироссийских санкций. В связи с этим, Будапешт призвал Европейский Союз пересмотреть целесообразность продления мер, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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