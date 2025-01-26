26 января 2025

Свердловский экс-министр Смирнов, обвиненный во взятке, обжаловал арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову. Екатеринбург , смирнов николай
Николая Смирнова арестовали в прошлую пятницу Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Защита бывшего свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова (вменяют крупную взятку) обжаловала решение об его аресте, которое избрал Ленинский райсуд Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил адвокат экс-чиновника Алексей Стадников.

«Решение суда обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд», — сказал Стадников. Дата заседания пока не определена.

Смирнова задержали 23 января и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему избрали меру пресечения — арест до 17 марта.

Пост министра он покинул сразу после новогодних праздников. По некоторым данным, в основу его уголовного дела могли лечь показания мэра Дегтярска Вадима Пильникова, который под арестом с декабря, и заместителя Смирнова — Андрея Кислицына, арестованного в апреле 2024-го. Подробнее о резонансном деле — в сюжете агентства.

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Защита бывшего свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова (вменяют крупную взятку) обжаловала решение об его аресте, которое избрал Ленинский райсуд Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил адвокат экс-чиновника Алексей Стадников. «Решение суда обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд», — сказал Стадников. Дата заседания пока не определена. Смирнова задержали 23 января и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему избрали меру пресечения — арест до 17 марта. Пост министра он покинул сразу после новогодних праздников. По некоторым данным, в основу его уголовного дела могли лечь показания мэра Дегтярска Вадима Пильникова, который под арестом с декабря, и заместителя Смирнова — Андрея Кислицына, арестованного в апреле 2024-го. Подробнее о резонансном деле — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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