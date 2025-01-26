Свердловский экс-министр Смирнов, обвиненный во взятке, обжаловал арест

Защита бывшего свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова (вменяют крупную взятку) обжаловала решение об его аресте, которое избрал Ленинский райсуд Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил адвокат экс-чиновника Алексей Стадников.
«Решение суда обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд», — сказал Стадников. Дата заседания пока не определена.
Смирнова задержали 23 января и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему избрали меру пресечения — арест до 17 марта.
Пост министра он покинул сразу после новогодних праздников. По некоторым данным, в основу его уголовного дела могли лечь показания мэра Дегтярска Вадима Пильникова, который под арестом с декабря, и заместителя Смирнова — Андрея Кислицына, арестованного в апреле 2024-го. Подробнее о резонансном деле — в сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!