В Перми эвакуировали посетителей ТЦ «Колизей»

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Неизвестный сообщил о минировании здания
Неизвестный сообщил о минировании здания Фото:

В пермском торговом центре «Колизей Атриум» прошла эвакуация. По словам, очевидцев, сработала сигнализация.

«„Колизей Атриум“ эвакуировали. По внутренним оповещателям здания сообщили об угрозе террористической опасности», — пишет aif.perm.ru. Представитель торгового центра пояснила изданию, что им сообщили о взрывном устройстве в здании.

URA.RU направило запрос в минтербез Пермского края. Ответ на него ожидается.

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В пермском торговом центре «Колизей Атриум» прошла эвакуация. По словам, очевидцев, сработала сигнализация. «„Колизей Атриум“ эвакуировали. По внутренним оповещателям здания сообщили об угрозе террористической опасности», — пишет aif.perm.ru. Представитель торгового центра пояснила изданию, что им сообщили о взрывном устройстве в здании. URA.RU направило запрос в минтербез Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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