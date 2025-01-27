В Перми эвакуировали посетителей ТЦ «Колизей»

Неизвестный сообщил о минировании здания
В пермском торговом центре «Колизей Атриум» прошла эвакуация. По словам, очевидцев, сработала сигнализация.
«„Колизей Атриум“ эвакуировали. По внутренним оповещателям здания сообщили об угрозе террористической опасности», — пишет aif.perm.ru. Представитель торгового центра пояснила изданию, что им сообщили о взрывном устройстве в здании.
URA.RU направило запрос в минтербез Пермского края. Ответ на него ожидается.
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