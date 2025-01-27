Петарда взорвалась в школе во время занятий
Петарда взорвалась в рюкзаке школьника, когда он был на учебе. Пострадала часть тетрадей. Видеозапись из школы № 116 опубликовали очевидцы случившегося в telegram-канале «ЧП Пермь».
«В школе 116 взорвалась петарда в рюкзаке у восьмиклассника. Пожарная сигнализация не сработала», — написал автор поста.
На кадрах видно, что пострадали тетради и учебные пособия, которые были внутри рюкзака. Также у школьника запачкалась рубашка. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу краевого министерства образования.
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