Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» Алексей Кшесинский назначил нового главного бухгалтера. Вакантное место заняла Гульнара Галлямова, которая прежде работала заместителем главбуха предприятия.
«На должность главного бухгалтера „Газпром трансгаз Югорск“ назначена Гульнара Галлямова. В начале 2024 года с поста ушел Михаил Власов, после него обязанности главбуха исполняла Эльза Барнас», — сообщил инсайдер агентству URA.RU. Информацию о кадровом назначении Галлямовой подтвердил официальный сайт компании.
Назначение Галлямовой — часть масштабных изменений в руководящей команде, начатых Кшесинским после прихода в компанию летом 2023 года. Ранее он утвердил московского топ-менеджера Алексея Свиридова на должность главного инженера. Его бывшие коллеги из Волгограда Денис Бабаскин и Евгений Лукин возглавили профильные ведомства. В настоящее время от команды предыдущего генерального директора Петра Сазонова в руководстве компании остались только три человека: заместитель по экономике и финансам Ирина Попова, зам по управлению персоналом Сергей Андрианов и заместитель по общим вопросам Эдуард Березин.
Ранее URA.RU писало, что Кшесинский был назначен руководителем компании «Газпром трансгаз Югорск» года после крупного инцидента — взрыва на магистральном газопроводе. С этого момента он начал менять управленческую команду предприятия.
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