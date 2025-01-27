Mash раскрыли предварительную причину смерти Янковского

Mash: предварительной причиной смерти Игоря Янковского стал цирроз печени
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Предварительно, цирроз печени стал причиной смерти Игоря Янковского
Предварительно, цирроз печени стал причиной смерти Игоря Янковского Фото:

Причиной смерти одного из представителей династии Янковских, актера и экс-президента Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игоря Янковского, по предварительной информации, стал цирроз печени. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Цирроз печени — предварительная причина смерти племянника Олега Янковского Игоря», — пишет telegram-канал Mash. Врачи боролись за жизнь Янковского в течение 30 минут, но все попытки оказались тщетными. Он скончался в реанимационном отделении 26 января в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно о смерти актера и одного из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игоря Янковского. Он умер в возрасте 73 лет. Игорь Янковский начал свою карьеру в сфере рекламы в 1992 году, став одним из основателей и руководителем коммуникационной группы «Максима». Он также был выпускником театрального училища имени Щукина и на протяжении многих лет работал актером в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

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Причиной смерти одного из представителей династии Янковских, актера и экс-президента Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игоря Янковского, по предварительной информации, стал цирроз печени. Об этом сообщают telegram-каналы. «Цирроз печени — предварительная причина смерти племянника Олега Янковского Игоря», — пишет telegram-канал Mash. Врачи боролись за жизнь Янковского в течение 30 минут, но все попытки оказались тщетными. Он скончался в реанимационном отделении 26 января в 22:00 по московскому времени. Ранее стало известно о смерти актера и одного из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игоря Янковского. Он умер в возрасте 73 лет. Игорь Янковский начал свою карьеру в сфере рекламы в 1992 году, став одним из основателей и руководителем коммуникационной группы «Максима». Он также был выпускником театрального училища имени Щукина и на протяжении многих лет работал актером в Московском драматическом театре на Малой Бронной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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