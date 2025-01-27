Mash раскрыли предварительную причину смерти Янковского

Причиной смерти одного из представителей династии Янковских, актера и экс-президента Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игоря Янковского, по предварительной информации, стал цирроз печени. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Цирроз печени — предварительная причина смерти племянника Олега Янковского Игоря», — пишет telegram-канал Mash. Врачи боролись за жизнь Янковского в течение 30 минут, но все попытки оказались тщетными. Он скончался в реанимационном отделении 26 января в 22:00 по московскому времени.
Ранее стало известно о смерти актера и одного из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игоря Янковского. Он умер в возрасте 73 лет. Игорь Янковский начал свою карьеру в сфере рекламы в 1992 году, став одним из основателей и руководителем коммуникационной группы «Максима». Он также был выпускником театрального училища имени Щукина и на протяжении многих лет работал актером в Московском драматическом театре на Малой Бронной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.