Под Челябинском пьяный водитель на Daewoo Nexia сначала пытался уйти от погони, а после заперся от сотрудников ДПС в машине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, лишь предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия смог остудить пыл лихача.
«Во время преследования инспектора ДПС неоднократно с помощью громкоговорящего устройства требовали остановить автомобиль, также предупредили о применении табельного оружия. В селе Калачево автомобиль забуксовал в сугробе, однако водитель продолжил игнорировать законные требования полицейских, закрылся изнутри и только после предупредительного выстрела в воздух прекратил совершать противоправные деяния и вышел из автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инспекторы установили, что водитель пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В его отношении составили протокол по ч. 1 ст. 12.25 КоАП РФ, также его действия попадают под статью 264 УК РФ.
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