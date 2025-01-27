Пьяный челябинец пытался скрыться от ДПС, а после заперся в машине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель сел за руль пьяным
Водитель сел за руль пьяным Фото:

Под Челябинском пьяный водитель на Daewoo Nexia сначала пытался уйти от погони, а после заперся от сотрудников ДПС в машине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, лишь предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия смог остудить пыл лихача.

«Во время преследования инспектора ДПС неоднократно с помощью громкоговорящего устройства требовали остановить автомобиль, также предупредили о применении табельного оружия. В селе Калачево автомобиль забуксовал в сугробе, однако водитель продолжил игнорировать законные требования полицейских, закрылся изнутри и только после предупредительного выстрела в воздух прекратил совершать противоправные деяния и вышел из автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инспекторы установили, что водитель пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В его отношении составили протокол по ч. 1 ст. 12.25 КоАП РФ, также его действия попадают под статью 264 УК РФ.

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Под Челябинском пьяный водитель на Daewoo Nexia сначала пытался уйти от погони, а после заперся от сотрудников ДПС в машине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, лишь предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия смог остудить пыл лихача. «Во время преследования инспектора ДПС неоднократно с помощью громкоговорящего устройства требовали остановить автомобиль, также предупредили о применении табельного оружия. В селе Калачево автомобиль забуксовал в сугробе, однако водитель продолжил игнорировать законные требования полицейских, закрылся изнутри и только после предупредительного выстрела в воздух прекратил совершать противоправные деяния и вышел из автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инспекторы установили, что водитель пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В его отношении составили протокол по ч. 1 ст. 12.25 КоАП РФ, также его действия попадают под статью 264 УК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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