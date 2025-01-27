Путин сравнил блокаду Ленинграда с Холокостом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда сравнима с Холокостом, лагерями смерти и карательными акциями пособников нацисткой армии против мирного населения. Об этом глава государства сообщил в годовщину снятия блокады Ленинграда.
«Абсолютно ясно, что блокада Ленинграда в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей», — рассказал Владимир Путин на концерте «Ленинградская победа» в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Он напомнил, что эта блокада унесла более одного миллиона жизней советских людей.
Ранее стало известно, что Путин впервые наградил семерых ветеранов блокады города юбилейными медалями. Многие из них не только участвовали в обороне Ленинграда, но и сражались за освобождение других территорий от нацистских сил.
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