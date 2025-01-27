Православные праздники 28 января: каких святых почитают и есть ли пост

28 января православная церковь отмечает дни памяти семи святых. Рассказываем, чем прославились эти святые и о чем им молятся верующие.
День памяти преподобного Павла Фивейского
Павел Фивейский родился на территории современного Египта в третьем веке нашей эры. Он рано остался сиротой. Его сестру родители при жизни успели выдать замуж. Ее супруг пытался отнять у Павла его часть наследства.
Муж сестры задумал коварный план. Он хотел рассказать правителю-язычнику, что Павел исповедует христианство, чтобы впоследствии его схватили и подвергли мучениям. К счастью, Павел смог узнать о готовящемся зле. Он собрался и ушел в пустыню, где долгие годы жил в молитве.
В этой же пустыне жил преподобный Антоний Великий. Господь открыл обоим, что рядом есть еще один праведник, благодаря чему они нашли друг друга. Оба святых, будучи уже старцами, долго беседовали, вкушая хлеб, принесенный им вороном.
Когда Павел Фивейский почувствовал, что близится его кончина, он попросил Антония Великого похоронить его и вскоре умер во время молитвы. Антоний стал свидетелем того, как душа его нового знакомого возносилась на небеса в сопровождении ангелов.
Могилу для преподобного вырыли два льва, а Антоний Великий похоронил его. Одежду Павла Фивейского он забрал себе и хранил как святыню. Впоследствии опыт Павла Фивейского вдохновил и других христиан — узнав о святом старце, они тоже отправились в пустыни, чтобы проводить время в молитве.
Верующие до сих пор почитают преподобного Павла Фивейского и стараются при возможности приложиться к его мощам. Святому молятся об укреплении в вере и помощи в выборе правильного жизненного пути.
День памяти преподобного Иоанна Кущника
Преподобный Иоанн Кущник родился и жил в Константинополе в пятом веке нашей эры. Его родители были богаты, но он не мечтал ни о чем, кроме собственного Евангелия. По просьбе сына родители сделали ему этот подарок, после чего он принялся за изучение священных текстов.
В юности Иоанн решил уйти в иноки и прожил в монастыре шесть лет. После этого он решил тайно вернуться в Константинополь и поселиться в палатке (тогда ее называли кущей) неподалеку от дома своих родителей.
Мать и отец не узнали Иоанна. Несколько лет он жил в лишениях. Родители поддерживали его, так как стремились проявлять христианское милосердие к ближним.
Иоанн Кущник умер в очень раннем возрасте — ему было не более 25 лет. Перед смертью он рассказал родителям, что является их сыном. После кончины Иоанна мать и отец построили храм и приют для нищих и обездоленных.
Преподобному Иоанну Кущнику молятся о защите от врагов, дьявольских сил. Также святого просят о заступничестве перед Господом.
День памяти преподобномученика Пансофия Александрийского
Пансофий Александрийский — сын правителя Александрии Нила. Он жил в третьем веке нашей эры и получил блестящее образование, в том числе христианское.
Когда отец Пансофия умер, он распродал все имущество и раздал вырученные деньги бедным. Свою дальнейшую жизнь он проводил в пустыне, непрестанно молясь Господу.
Гонения на христиан, распространенные в том периоде, не обошли Пансофия стороной. Его схватили и жестоко убили. Во время суда над ним святой не терял веры — напротив, он с решимостью обличал язычников и проповедовал веру во Христа.
День памяти преподобного Прохора Пшинского
Прохор Пшинский (Пчиньский) родился в 11 веке на территории Сербии. Его родителями были набожные люди, которые долго просили у Господа ребенка. В старости им наконец был дарован сын.
Мать и отец Прохора приложили много усилий к тому, чтобы он получил хорошее образование. Когда молодой человек стал взрослым, его хотели женить, но он решил, что хочет связать свою жизнь со служением Богу.
Прохор ушел в уединенную пещеру и жил, как отшельник, непрестанно молясь и трудясь. Однажды он встретил там будущего византийского императора Диогена и предсказал ему, что он скоро станет правителем. Впоследствии Прохор несколько раз являлся Диогену и в один из таких случаев попросил его возвести церковь в его честь.
Диоген воздвиг сразу несколько церквей. В одной из них нашли свое пристанище мощи святого, от которых множество раз совершались чудеса, в том числе, исцеление болезней. Святому Прохору молятся о заступничестве перед Господом, укреплении в вере и избавлении от болезней.
День памяти преподобного Гавриила Лесновского
Гавриил Лесновский родился и жил в десятом веке в Болгарии. Родители Гавриила были зажиточными людьми и оставили ему богатое наследство, но он отказался от него, раздал все имущество и ушел на Лесновскую гору, чтобы посвятить себя молитвам.
На этой горе Гавриил Лесновский создал монастырь, стал монахом и собрал братию. Затем почти на 30 лет святой удалился в пещеру, где усердно боролся с бесовскими наваждениями. В конце своей жизни преподобный вернулся в монастырь, где вскоре умер. От мощей преподобного Гавриила Лесновского совершались чудесные исцеления.
День памяти святителя Герасима II Палладаса
Герасим II Палладас родился в 17 веке на острове Крит. Его отцом был священнослужитель, поэтому будущий святой с детства воспитывался в христианской традиции.
После обучения в Венеции Герасим II Палладас стал проповедником, а позднее и патриархом. Служение святого вызывала критику. Например, его обвиняли в изменениях, внесенных в состав Божественной литургии. Но после разбирательства святитель был оправдан. Конец своей жизни Герасим II Палладас провел на Афоне.
Священномученик Михаил Самсонов
Михаил Самсонов в 30-40-х годах двадцатого века служил в сельской церкви на территории Чувашии. В 1937 году, в разгар репрессий на духовенство, священника арестовали. Михаила Самсонова обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к десяти годам лагерей.
Спустя четыре года заключения священник скончался. На момент гибели ему было 74 года. Михаила Самсонова похоронили в безымянной могиле. Впоследствии он был канонизирован как священномученик.
Есть ли пост 28 января
28 января не попадает на периоды многодневных постов. Это вторник, поэтому традиционные посты в среду и пятницу на этот день тоже не распространяются. Ограничивать себя в питании не требуется.
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