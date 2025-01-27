В Ираке два года держали в плену россиянку, связанную со спецслужбами: подробности шпионской истории

Россиянку Елизавету Цуркову, которую похитили иракские ополченцы два года назад, нашли живой. Цуркова была похищена в 2023 году в Ираке, где она проводила научные исследования. Предположительно, она была американо-израильской шпионкой. Что известно о девушке — в материале URA.RU.
Поездка в Ирак и похищение
В марте 2023 года Цуркова прибыла в Багдад с целью проведения исследований для своей докторской диссертации, которую она готовила в Принстонском университете. Ее похитили в том же году, где и удерживали в качестве заложницы. По информации собеседников газеты «Коммерсант», похищение Цурковой, у которой есть гражданство Израиля и России, было организовано для давления на израильские власти с целью возвращения иранца, захваченного «Моссадом».
Цуркова заявила, что работала на спецслужбы
Цуркова призналась в подрывной работе в пользу спецслужб Израиля и США. Она заявила, что, будучи агентом ЦРУ и «Моссада», в 2019 году приехала в Сирию для создания связей между Израилем и оппозиционными силами. После этого, согласно заявлению самой Цурковой, она отправилась с подрывной миссией в Ирак. Ее задачей там было разжигание вражды между шиитами.
Зачем похищали
Источники издания «Коммерсант», близкие к иракским вооруженным формированиям, указывают, что Цуркову удерживает шиитская группировка, которая связана с Ираном и активно участвует в борьбе против американских войск в Ираке и Сирии. Израиль обвиняет именно эту группировку в похищении Цурковой. Переговоры между Тель-Авивом и Ираном уже начались с посредничеством неарабской страны, что могло привести к её освобождению в ходе обмена.
Позиция Кремля
5 июля израильские власти сообщили о похищении Цурковой шиитской группировкой. Кремль заявил, что не располагает информацией о данном инциденте, но пообещал уточнить ее через МИД Ирака. Источники «Коммерсанта» сообщили, что Израиль не просил о помощи у внешнеполитического ведомства РФ, а родственники Цурковой также не обращались за поддержкой к российским властям.
Освобождение
По информации telegram-канала Mash, Цуркову, похищенную два года назад иракскими ополченцами, нашли живой. Это подтвердила ее сестра.
«Мы уверены, что команда Трампа привлечет иракское правительство к ответственности и сделает безопасное возвращение Элизабет приоритетом. А не просто темой для разговоров, как предыдущая администрация», — сказала сестра Цурковой.
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