27 января 2025

С Моргенштерна* взыскивают 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал известного рэпера
Суд оштрафовал известного рэпера Фото:

Судебные приставы требуют с рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) 40 000 рублей штрафа, поскольку он нарушил закон об иноагентах. Об этом говорится в документах.

«Исполнительный лист на Моргенштерна был направлен приставам из Савеловского суда Москвы. Рэпер оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ)», — передает ТАСС со ссылкой на судебный документ.

Ранее на Моргенштерна был составлен административный протокол за нарушение закона об иноагентах. Рэпера обвиняли в распространении материалов без указания ссылки на свой статус, передает «Национальная служба новостей».

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов

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Судебные приставы требуют с рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) 40 000 рублей штрафа, поскольку он нарушил закон об иноагентах. Об этом говорится в документах. «Исполнительный лист на Моргенштерна был направлен приставам из Савеловского суда Москвы. Рэпер оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ)», — передает ТАСС со ссылкой на судебный документ. Ранее на Моргенштерна был составлен административный протокол за нарушение закона об иноагентах. Рэпера обвиняли в распространении материалов без указания ссылки на свой статус, передает «Национальная служба новостей». *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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