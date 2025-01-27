С Моргенштерна* взыскивают 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Судебные приставы требуют с рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) 40 000 рублей штрафа, поскольку он нарушил закон об иноагентах. Об этом говорится в документах.
«Исполнительный лист на Моргенштерна был направлен приставам из Савеловского суда Москвы. Рэпер оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ)», — передает ТАСС со ссылкой на судебный документ.
Ранее на Моргенштерна был составлен административный протокол за нарушение закона об иноагентах. Рэпера обвиняли в распространении материалов без указания ссылки на свой статус, передает «Национальная служба новостей».
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.