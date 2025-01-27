В Кургане нарушителям нашли новое занятие

Администрация города Кургана внесла изменения в постановление, касающееся видов обязательных работ для лиц, получивших административное наказание. В список добавлены новые виды работ. Об этом информирует сайт городской администрации.
«Уборка мусора, сухой растительности и покос травы», — добавился новый пункт в приложение к постановлению властей города. Изменения были утверждены 24 января врип главы Кургана Антоном Науменко по согласованию со службой судебных приставов Курганской области.
Новый вид работ позволит привлекать граждан к ликвидации свалок и покосу травы в рамках противопожарных мероприятий. Обязательные работы также включают уборку улиц, парков, скверов, территорий кладбищ, придомовых зон. Помимо этого людям, отбывающим административное наказание, предстоит заниматься побелкой деревьев и бордюров, выполнять неквалифицированные малярные и погрузочно-разгрузочные работы.
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