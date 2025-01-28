В Подмосковье задержали безработного серийного педофила

В Подмосковье задержан 34-летний серийный педофил Андрей П., который охотился за молодыми школьницами в Орехово-Зуево. Злоумышленник начал совершать преступления летом прошлого года и продолжал их до Нового года, утверждает telegram-канал Shot.
«Серийный педофил задержан в Подмосковье. Извращенец охотился за школьницами. На данный момент в деле четыре доказанные жертвы», — говорится в публикации. Среди пострадавших — девочки в возрасте от 11 до 14 лет, которых он подкарауливал в общественных местах, таких как скверы, и совершал над ними насильственные действия.
По информации канала, в отношении Андрея П. возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. В список входят «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних. Сообщается, что мужчина начал совершать нападения на детей летом 2024 года и продолжал это делать вплоть до наступления Нового года.
Ранее мужчин уже был судим. Только за кражи и грабежи. После выхода на свободу он стал обманывать пожилых людей, завоевывая их доверие. Далее он присваивал их имущество. Жители Орехово-Зуево активно размещали его фотографии в социальных сетях в надежде разыскать злоумышленника.
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